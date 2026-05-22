JO1 ÀîÀ¾Âó¼Â¡¢¥½¥í¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëEP¥ê¥êー¥¹¡¡¼ýÏ¿¶Ê¡Öº£Æü¤âËþÅÀ¤ÇËþÅ·¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×Àè¹ÔÇÛ¿®¤â
¡¡JO1¤ÎÀîÀ¾Âó¼Â¤¬¡¢¥á¥ó¥Ðー¥»¥ë¥Õ´ë²è¡ØPLANJ¡Ù¡Ê¥×¥é¥ó¥È¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢¥½¥í¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëEP¡ØSketch¡Ù¤ò6·î24Æü¤Ë³Æ¼ï²»³ÚÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Æ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§JO1¡¢ÇÐÍ¥¶È¤Ø¤Î¿Ê½Ð²ÃÂ®¡¡¡ØÆ¨ÁöÃæ THE MOVIE¡Ù½Ð±é¤ÎÀîÀ¾Âó¼Â¡¦ÌÚÁ´æÆÌé¡¦¶â¾ëÊË³¤¤ËÃíÌÜ¡Ë
¡¡È¯É½¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ª¤è¤Ó¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤â¿·¤¿¤Ë¸ø³«¡£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ÏÀîÀ¾¼«¿È¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤«¤é¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤Î¥°¥ëー¥×³èÆ°¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÊ·°Ïµ¤¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡EP¤Î1¶ÊÌÜ¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡Öº£Æü¤âËþÅÀ¤ÇËþÅ·¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤Ï5·î25Æü0»þ¤ËÀè¹ÔÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£Æ±Æü19»þ¤Ë¤ÏMV¤â¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÀîÀ¾¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¸Ä¿Í³Ú¶Ê¤òYouTube¤ä¥é¥¤¥Ö¤ÇÈäÏª¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¡£¥Ç¥Ó¥åーÅö½é¤«¤é¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÊÀ©ºî³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿ÀîÀ¾¤Ë¤è¤ë¡¢½é¤ÎÇÛ¿®ºîÉÊ¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë