¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á¡¡²È¤Ç¤ÏÉ×¡¦¾¾ºäÅíÍû¤Èñ»Òºî¤ê¡ÖÀÑ¶ËÅª¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á¤¬£²£²Æü¡¢¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£»äÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ÍÅÄ¤Î¼Â²È¤Ç¤Ï¡¢Ëè½µÅÚÍËÆü¤ÎÍ¼¿©¤Ïñ»Ò¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¡Ö²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ì¤Ä¤Î¤³¤È¤ò°ì½ï¤Ë¤ä¤í¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¡×¤È²óÁÛ¡£¡Ö¡ÊÅö»þñ»Òºî¤ê¤Ï¡Ë¤¹¤Ã¤´¤¤¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¯¤Æ¥¤¥ä¤À¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤â¿Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÊ¬¤«¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¤âñ»Ò¤òºî¤ë»þ¤Ï¡Ö²ÈÂ²¤Èºî¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¤¤¤»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡£É×¡Ê¾¾ºäÅíÍû¡Ë¤Èºî¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¡£¹õÌøÅ°»Ò¤¬¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤Ê¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦¤È¡¢¸ÍÅÄ¤Ï¡ÖÀÑ¶ËÅª¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡£²£°£²£³Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿»Ò¶¡¤Ïº£¡¢£³ºÐ¡£¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£ÂçÊÑ¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤ª¤à¤ÄÂØ¤¨¤ë¤Î¤Ë¡¢£²¡Á£³»þ´Ö¸ò¾Ä¤·¤¿¡×¤È¥Þ¥Þ¤Î´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤ª¤à¤ÄÂØ¤¨¤Ç¤Ï¡Ö¡Ê»Ò¶¡¤¬¡Ë¡Ø¤À¤Ã¤ÆÂØ¤¨¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¡Ù¡ØË»¤·¤¤¤«¤éº£¤Ï°ã¤¦¡Ù¤È¤«¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¡Ö£±»þ´Ö¤°¤é¤¤·Ð¤Ã¤Æ¡Ø¤½¤í¤½¤í¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡£¤â¤¦ÂØ¤¨¤Ê¤¤¤È¤ª¿¬¿¿¤ÃÀÖ¤Ë¤Ê¤ë¤è¡Ù¤È¤«¸À¤Ã¤ÆÂØ¤¨¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡»Ò°é¤Æ¤Ç¤Ï¡ÖÂç¿Í¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¸ò¾Ä¤¹¤ë¤«¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¡Ê¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£