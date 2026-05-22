Àµ¼°¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤ï¤º¤«2¥«·î¤ÇÃ¦Âà¡õ·ÀÌó½ªÎ»¡Ö´ÊÃ±¤Ë²¼¤·¤¿·èÄê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡¡LATENCY¤Î¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó
¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥ÉLATENCY¤Î¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¤¬¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤òÃ¦Âà¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
·ò¹¯¾å¤ÎÍýÍ³¤Ë¤è¤ê¡¢Àµ¼°¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤ï¤º¤«2¥«·î¤Ç¤Î·èÃÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
5·î22Æü¡¢LATENCY¤Î½êÂ°»öÌ³½êODDINARY¥ì¥³¡¼¥º¤Ï¡¢¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö·ò¹¯¾å¤ÎÍýÍ³¤Ë¤è¤êº£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼¤¯¶¨µÄ¤ò½Å¤Í¤¿·ë²Ì¡¢¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¤Î°Õ¸«¤òÂº½Å¤·¡¢ÀìÂ°·ÀÌó¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖÅö»ö¼Ô´Ö¤Ç½½Ê¬¤Ê¶¨µÄ¤ò·Ð¤Æ¿µ½Å¤Ë²¼¤µ¤ì¤¿·èÄê¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ì¤³ÎÇ§¤Î²±Â¬¤ä¸í²ò¤Î³È»¶¤Ï¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÆÍÁ³¤ÎÃÎ¤é¤»¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤¿¤³¤È¤ò¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¡¢LATENCY¤¬º£¸å¤âÎÉ¤¤»Ñ¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤ª±þ¤¨¤Ç¤¤ë¤è¤¦ºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¤â¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ËÄ¾É®¤Î¼ê»æ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£Èà½÷¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤ÏÎÉ¤¤»Ñ¤À¤±¤ò¤ª¸«¤»¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¼ê»æ¤Ç¤´°§»¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿´¤¬¤È¤Æ¤â½Å¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢·ò¹¯ÌÌ¤ÇÂç¤¤ÊÉéÃ´¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¼«Ê¬¤òÏ«¤ï¤ë»þ´Ö¤¬É¬Í×¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡Ö´ÊÃ±¤Ë²¼¤·¤¿·èÄê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤è¤ê¿µ½Å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¹¤Ë¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤È¼Õ¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç»ä¤ò¿®¤¸¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î½Ö´Ö¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¹¬¤»¤Êµ²±¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£º£¸å¤âLATENCY¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ø¤Î±þ±ç¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¤·¡¢»ä¤â¤è¤ê·ò¹¯¤Ê»Ñ¤Ç²á¤´¤»¤ë¤è¤¦ÅØÎÏ¤¹¤ë¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò»Ä¤·¤¿¡£
2000Ç¯11·î15ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢2018Ç¯¤Ëº£·î¤Î¾¯½÷¡ÊLOONA¡Ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2023Ç¯¤ÎÀìÂ°·ÀÌó¤ò¤á¤°¤ëÊ¶Áè¤ò·Ð¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤Ï»ö¼Â¾å¤Î²ò»¶¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±Ç¯9·î¡¢Loossemble¤È¤·¤ÆºÆ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤â¡¢2024Ç¯11·î¤Ë½êÂ°»öÌ³½ê¤È¤Î·ÀÌó¤¬½ªÎ»¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¤Ïcignature½Ð¿È¤Î¥¸¥¦¥©¥ó¡¢¥Ï¥¦¥ó¡¢¥»¥ß¡¢¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤Î¥Ò¥è¥ó¤È¶¦¤Ë¡¢2026Ç¯3·î¤ËLATENCY¤È¤·¤Æ3ÅÙÌÜ¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤ï¤º¤«2¥«·î¤ÇºÆ¤Ó¥°¥ë¡¼¥×¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£