¥¥ª¥¯¥·¥¢¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¾å¤¬¤ë¤È¸«¤ëÍýÍ³
¥¥ª¥¯¥·¥¢¤Ï¤³¤³¤«¤éÇÜ¤Ë¤Ê¤ëÍ¾ÃÏ¤¸¤å¤¦¤Ö¤ó
²á¡Ê¤¢¤ä¤Þ¡Ë¤Á¤ò²þ¡Ê¤¢¤é¤¿¡Ë¤á¤¶¤ë¤³¤ì¤ò²á¡Ê¤¢¤ä¤Þ¡Ë¤Á¤È¤¤¤¦
Àè½µ¤Î¥ì¥Ýー¥È¡Ê5·î14ÆüÉÕ¡Ö¥Ï¥¤¥Ñー¥¹¥±ー¥éー¤ÎAI²á¾êÅê»ñÌäÂê¡×¡Ë¤Ç¡¢¥¥ª¥¯¥·¥¢¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ê285A¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤³¤«¤é¤Ï¡Ö°ìÃ¶¤ÎÅ·°æ¡×¤ò°Õ¼±¤·»Ï¤á¤ëº¢¹ç¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È½Ò¤Ù¤¿¤¬¡¢ËÍ¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤Î·è»»¤ò¸«¤»¤é¤ì¤Æ¤ÏÁÇÄ¾¤Ë¼Õ¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£2026Ç¯4-6·î´ü¤ÎÏ¢·ë½ãÍø±×¤ÎÍ½ÁÛ¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ48ÇÜ¤Î8690²¯±ß¡£»öÁ°¤Î»Ô¾ìÍ½ÁÛ¥³¥ó¥»¥ó¥µ¥¹¤Î2ÇÜ¤òÄ¶¤¨¤ë¿å½à¤À¡£º£´ü¤ÎÍ½ÁÛEPS¡Ê1³ô¤¢¤¿¤êÍø±×¡Ë¤âµÞ¿¡¢¤¹¤Ê¤ï¤ÁPER¡Ê³ô²Á¼ý±×Î¨¡Ë¤ÏµÞÄã²¼¡£¤³¤ì¤À¤±³ô²Á¤¬µÞÆ¤·¤ÆPER¤Ï¤Þ¤À10ÇÜ¤½¤³¤½¤³¤À¡£¤³¤ì¤Ê¤é¡¢¤³¤³¤«¤é³ô²Á¤¬2ÇÜ¡¢3ÇÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¤¤¤Þ¤«¤é¤Ç¤âÁ´Á³¡¢Çã¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¡£
È¾Æ³ÂÎÁê¾ì¤ÏAI»º¶È¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¡õ¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥óÁ´ÂÎ¤òÇã¤¦Áê¾ì¤Ë
¥¥ª¥¯¥·¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤¦¾¯¤·½Ò¤Ù¤ëÁ°¤Ë¡¢5·î20Æü¤ÎNY»Ô¾ì°ú¤±¸å¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¡ÎNVDA¡Ï¤Î·è»»¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤ª¤³¤¦¡£¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤¬20ÆüÈ¯É½¤·¤¿·è»»¤Ï¡¢º£²ó¤â¤Þ¤¿Èó¤ÎÂÇ¤Á½ê¤¬¤Ê¤¤¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£Çä¾å¹â¡¢½ãÍø±×¤È¤â»ÍÈ¾´ü¤È¤·¤Æ²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¡£»Ô¾ì¤ÎÍ½ÁÛ¤â¾å²ó¤Ã¤¿¡£¼¡´ü¤â»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤òÄ¶¤¨¤ëÎÉ¹¥¤Ê¸«ÄÌ¤·¤òÄó¼¨¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢³ô²Á¤ÎÈ¿±þ¤Ï¤¤¤Þ¤Ò¤È¤Ä¡£¾å½Ò¤·¤¿¡Öº£²ó¤â¤Þ¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤Î·è»»¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ï¡¢ËèÅÙ¤Î¤³¤È¤Ç»Ô¾ì¤Ï¤½¤ì¤Ë´·¤ì¤Ã¤³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤Ïº£²ó¡¢ÄÉ²Ã¤Ç800²¯¥É¥ë¤Î¼«¼Ò³ôÇã¤¤ÏÈ¤ò·è¤á¡¢ÇÛÅö¤ò1³ôÅö¤¿¤ê0.01¥É¥ë¤«¤é0.25¥É¥ë¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë´Ô¸µºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤âËÍ¤Ï¡ÖÀ®Ä¹³ô¡×¤È¤·¤Æ¤Î¥Ôー¥¯¤Ï²á¤®¤¿¤È¤Î°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤¿¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤âAIÈ¾Æ³ÂÎÁê¾ì¤Î¼çÌò¤ÎºÂ¤Ï¹ß¤ê¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤³¤Î¤³¤È¤Ï´û¤Ë1¥ö·îÁ°¤Î¥ì¥Ýー¥È¤Ç½ñ¤¤¤¿¤³¤È¤À¡£¡Ê4·î17ÆüÉÕ¡ÖÈ¾Æ³ÂÎ³ôÁê¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÊª¿§¤Î³È»¶¡×¡Ë
¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢È¾Æ³ÂÎ³ô»Ø¿ô¡ÊSOX¡Ë¹½À®ÌÃÊÁ¤ÎÇ¯½éÍè¥ê¥¿ー¥ó¡Ê20Æü¤Þ¤Ç¡Ë¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¸«¤ë¤È¡¢¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤Ï²¼¤«¤é4ÈÖÌÜ¡£SOX¼«ÂÎ¤¬66¡ó¾å¾º¤·¡¢¥È¥Ã¥×¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ë¡ÎINTC¡Ï¤¬200¡ó¡¢2°Ì¤Î¥Þ¥¤¥¯¥í¥ó¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡ÎMU¡Ï¤¬150¡ó¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¾å²ó¤ë¶Ã°ÛÅª¤Ê¾å¾ºÎ¨¤ËÈæ¤Ù¡¢¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤Ï2³ä¼å¤È¤«¤Ê¤ê¸«Îô¤ê¤¬¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤ÏAIÈ¾Æ³ÂÎÁê¾ì¤ÎÊª¿§·¹¸þ¤¬ÌÀ¤é¤«¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë¡£
²¿ÅÙ¤â¸À¤¦¤¬¡¢AIÈ¾Æ³ÂÎ¤Î¤É¿¿¤óÃæ¡áGPU¡á¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤òÇã¤¦Áê¾ì¤«¤é¡¢AI»º¶È¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¡õ¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥óÁ´ÂÎ¤òÇã¤¦Áê¾ì¤Ë°Ü¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤½¤Î¾ÝÄ§¤¬¸Å²ÏÅÅµ¤¹©¶È¡Ê5801¡Ë¤ä¥Õ¥¸¥¯¥é¡Ê5803¡Ë¤Ê¤É¤ÎÅÅÀþ³ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¤â¤¦°ìÊý¤¬¥á¥â¥ê³ô¤Ç¤¢¤ë¡£AI¸þ¤±È¾Æ³ÂÎGPU¤Î¼þÊÕ¤Ë¤ÏËÄÂç¤Ê¥á¥â¥ê¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¡£¤è¤Ã¤Æ¤¤¤Þµ¯¤¤Æ¤¤¤ëÈ¾Æ³ÂÎ³ô¥Öー¥à¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥á¥â¥ê³ô¥Öー¥à¤Ç¤¢¤ë¡£
¾å½Ò¤·¤¿¥Þ¥¤¥¯¥í¥ó¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÏSOX¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥À¥ó¥È¥Ä¤Î¾å¾ºÎ¨¤ò¸Ø¤ë¤¬¡¢SOX¤Î³°¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¤µ¤é¤ËµÞÆ¤·¤Æ¤¤¤ëÌÃÊÁ¤¬¤¢¤ë¡£¥µ¥ó¥Ç¥£¥¹¥¯¡ÎSNDK¡Ï¤Ç¤¢¤ë¡£¥µ¥ó¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ï¤¤¤ÞAI¥á¥â¥ê¡¦NANDÁê¾ì¤Î¼çÌòµé¤Ê¤Î¤Ë¡¢SOX¤Î¹½À®ÌÃÊÁ¤Ë¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥µ¥ó¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ï¥¥ª¥¯¥·¥¢¤Î¶¨¶ÈÁê¼ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¶¤Ã¤¯¤ê¸À¤Ã¤Æ¡¢¤Û¤ÜÆ±¤¸´ë¶È¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£¤À¤«¤é³ô²Á¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸ÃÍÆ°¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÎ¾¼Ô¤ËÊÂ¤ÖµÞÆ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬´Ú¹ñ¤ÎSK¥Ï¥¤¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤À¡£SK¥Ï¥¤¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤ÏHMB¡Ê¹ÂÓ°èÉý¥á¥â¥ê¡Ë¤Î¥È¥Ã¥×´ë¶È¤Ç¡¢¤½¤Îº¹¤Ï¥Þ¥¤¥¯¥í¥ó¤È¤Î³ô²Á¤Îº¹¤¬¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½Ð½ê¡§Bloomberg
¤½¤·¤Æ¥°¥é¥Õ¤Î°ìÈÖ²¼¤¬¥µ¥à¥¹¥ó¤À¡£ÃÇ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤¬¡¢¥µ¥à¥¹¥ó¤Î³ô²Á¤â²áµî1Ç¯¤Ç5ÇÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢Â¾¤¬À¨¤¹¤®¤Æ¸«Îô¤ê¤¬¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ê¤Ë¤·¤í¥¥ª¥¯¥·¥¢¤Î³ô²Á¤Ï¤â¤¦¤¹¤°²áµî1Ç¯¤Ç30ÇÜ¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î³ô²Á¤Îº¹¤âÈ¾Æ³ÂÎ¤Î¼ÂÎÏ¤Îº¹¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¥ª¥¯¥·¥¢¤ÏNAND¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤Ç²¦¼Ô¤ÎºÂ¤ËÌö¤ê½Ð¤ë¤«
AIÈ¾Æ³ÂÎ¤ÎGPU¤Î¼þ¤ê¤Ë¤ÏËÄÂç¤Ê¥á¥â¥ê¤¬É¬Í×¤È½Ò¤Ù¤¿¤¬¡¢´ðÁÃÃÎ¼±¤Î¤ª¤µ¤é¤¤¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¥á¥â¥ê¤Ë¤ÏÂç¤¤¯2¤Ä¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Ò¤È¤Ä¤¬DRAM¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤¬NAND¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥á¥â¥ê¤À¡£DRAM¤ÎÃæ¤Ç¤â¤¤¤Þ¤ÎÏÃÂê¤ÎÃæ¿´¤ÏPC¸þ¤±¤Ê¤ÉÈÆÍÑÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤ÆAI¸þ¤±¤ÎHMB¡ÊHigh Bandwidth Memory¡¢¹ÂÓ°è¥á¥â¥ê¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Ê¤ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¥á¥â¥ê¤Î¥È¥Ã¥×´ë¶È¤Ï¥µ¥à¥¹¥ó¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ç¤ÏHMB¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤ÏSK¥Ï¥¤¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Î¸å¿Ð¤òÇÒ¤¹¤ë³Ê¹¥¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥°¥é¥Õ¤«¤é¤âÊ¬¤«¤ëÄÌ¤ê¡¢HMB¤Ç¤ÏSK¥Ï¥¤¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤¬²¦¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥ó¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¢¥µ¥à¥¹¥ó¤òÎ¿²ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Ç¤ÏNAND¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤Ç¤Ï¤É¤¦¤«¡£¤³¤³¤Ç¤â¸½ºß¤Î¥È¥Ã¥×¤Ï¥µ¥à¥¹¥ó¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤Î³ô²Á¤ÎÀª¤¤¤«¤é¤¹¤ì¤Ð»Ô¾ì¤Ï¥¥ª¥¯¥·¥¢¤¬ÁáÈÕ¡¢¥È¥Ã¥×¤ÎºÂ¤ò¥µ¥à¥¹¥ó¤«¤éÃ¥¤¦¤³¤È¤ò¿¥¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¾Ü¤·¤¤ÏÃ¤ÏÈ¾Æ³ÂÎ¤ÎÀìÌç²È¤«¤éÊ¹¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤¬¡¢¥¥ª¥¯¥·¥¢¤¬³«È¯¤·¤¿NAND¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤Ï¿äÏÀ¤Þ¤Ç¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¹âÀÇ½¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤ËAIÈ¾Æ³ÂÎ¤Î¤¿¤á¤Î¥á¥â¥ê¤Ê¤Î¤À¡£
¥á¥â¥ê¤ÏÊÝÂ¸¤¹¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¿äÏÀ¡ÊAI·×»»¡Ë¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©¤È»×¤ï¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£·ëÏÀ¤«¤é¸À¤¦¤È¡¢NAND¤½¤Î¤â¤Î¤¬GPU¤Î¤è¤¦¤Ë¿äÏÀ¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥á¥â¥êÆâÉô¤Ç·×»»¤Î°ìÉô¤ò¹Ô¤¦¡ÊCompute-in-Memory¡Ë¡×¤³¤È¤Ç¡¢AI¿äÏÀ¤ò¹âÂ®¡¦¾ÊÅÅÎÏ²½¤¹¤ëµ»½Ñ¤ò¥¥ª¥¯¥·¥¢¤Ï³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌäÂê¤Ï¡¢AI¤Ç¤Ï·×»»¤½¤Î¤â¤Î¤è¤ê¥Çー¥¿°ÜÆ°¤ÎÅÅÎÏ¡¦»þ´Ö¤¬µðÂç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç½Ð¤Æ¤¤¿È¯ÁÛ¤¬¡¢¡Ö¥Çー¥¿¤òGPU¤Ø»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Çー¥¿¤¬¤¢¤ë¾ì½ê¡Ê¥á¥â¥ê¡Ë¤Ç·×»»¤·¤Æ¤·¤Þ¤¨¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¤³¤ì¤¬PIM¡ÊProcessing in Memory¡Ë¤È¤«CIM¡ÊCompute in Memory¡Ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¡£¿äÏÀ¤Ï³Ø½¬¤È°ã¤¤¡¢¡ÖÂçÎÌ¥Çー¥¿¤«¤é»÷¤¿¤â¤Î¤òÃµ¤¹¡×½èÍý¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢¥¹¥È¥ìー¥¸¶áËµ·×»»¡ÊNear-memory computing¡Ë¤ÈÁêÀ¤¬ÎÉ¤¤¡£¤³¤Îµ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¥ª¥¯¥·¥¢¤ÏNAND¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤ÎÊ¬Ìî¤Ç°µÅÝÅª¤Ê²¦¼Ô¤ÎºÂ¤ËÌö¤ê½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È»Ô¾ì¤Ï³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£
À°Íý¤¹¤ë¤È¡¢HMB¤ÎSK¥Ï¥¤¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¢NAND¤Î¥¥ª¥¯¥·¥¢¡¢¥µ¥ó¥Ç¥£¥¹¥¯¡¢¤³¤ì¤é3¼Ò¤¬¸½ºß¤Î¥á¥â¥êÁê¾ì¤Î¼çÌò¤Ç¤¢¤ë¡£¥¥ª¥¯¥·¥¢¤Î³ô²Á¤Ï¶Ã°ÛÅª¤Ê¾å¾º¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¥ª¥¯¥·¥¢¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Â¾¤Î2¼Ò¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±ÍÍ¤ÎÉ¾²Á¤ò»Ô¾ì¤«¤é¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£´Ú¹ñ»Ô¾ì¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤ë¥Ï¥¤¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤âÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ë¾å¾ì¤¹¤ë¥µ¥ó¥Ç¥£¥¹¥¯¤âÅìµþ»Ô¾ì¤Î¥¥ª¥¯¥·¥¢¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸¾å¾ºÎ¨¤À¡£¥°¥íー¥Ð¥ëÅê»ñ²È¤ÎÌÜÀþ¤ÏÆ±¤¸¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¹ÌÚ Î´ ¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô ¥Áー¥Õ¡¦¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥¹¥È