¡ÚMLB¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¡¢¥Õ¥êー¥Þ¥ó¤ÏÉüÄ´¤â¡Ä¡Äµ¤¤Ë¤Ê¤ëÀµÊá¼ê¥¹¥ß¥¹¤ÎÂÇ·âÉÔ¿¶¡¡¡ÖÂ®µå¤ò¤«¤Ê¤êÂÇ¤ÁÂ»¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ»ØÅ¦
ÂÇ·âÉÔ¿¶¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤ä¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥êー¥Þ¥óÆâÌî¼ê¤é¤ËÉüÄ´¤ÎÃû¤·¤¬¸«¤é¤ì¤ë°ìÊý¡¢¥ªー¥ë¥¹¥¿ーÊá¼ê¤Î¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÄã¶õÈô¹Ô¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Íê¤ê¤Ë¤Ê¤ë½÷Ë¼Ìò¤Ë²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¤Î¥Çー¥Ö¡¦¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ¤¬¸ÀµÚ¤·¤¿¡£ÊÆÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥É¥¸¥ãー¡¦¥Ö¥ëー¡Ù¤Ê¤É¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£»Ø´ø´±¤¬ÂÇ½çÊÑ¹¹¤Î°Õ¿Þ¤òÀâÌÀ
20Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö21Æü¡Ë¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹Àï¤Ç¡¢ÀèÈ¯¤·¤¿ÂçÃ«¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤òÁÈ¤ß¡¢º£µ¨4¾¡ÌÜ¤ËÆ³¤¤¤¿¥¹¥ß¥¹Êá¼ê¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÂçÃ«¤ä¥Õ¥êー¥Þ¥ó¡¢¥àー¥ー¡¦¥Ù¥Ã¥ÄÆâÌî¼ê¤é¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹ÂÇÀþ¤ÎÃæ³Ë¤òÃ´¤¦¡ÈÂÇ¤Æ¤ëÊá¼ê¡É¤È¤·¤Æ·¯Î×¤·¤Æ¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢º£µ¨¤ÏÂÇÎ¨.246¡¢4ËÜÎÝÂÇ¡¢19ÂÇÅÀ¡¢OPS.669¤ÈÄã¶õÈô¹Ô¡£¤µ¤é¤ËÄ¾¶á15»î¹ç¤Ç¤ÏÂÇÎ¨.208¡¿½ÐÎÝÎ¨.290¡¿Ä¹ÂÇÎ¨.302¤ÈÉÔ¿¶¤Ö¤ê¤¬¸²Ãø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹Àï¤Ç¤ÏÅö½éÈ¯É½¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤Ï5ÈÖ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»î¹çÄ¾Á°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ7ÈÖ¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¡Ê¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥Ñ¥Ø¥¹³°Ìî¼ê¤¬7ÈÖ¤«¤é5ÈÖ¤Ë¡Ë¡£
¤³¤ÎÆÍÁ³¤Î¡ÈÈùÄ´À°¡É¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏSNS¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¡¢¿¿°Õ¤òÀâÌÀ¡£¡Ö»ä¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Èà¤ÎÂÇ½ç¤ò¾¯¤·²¼¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤òÁÈ¤àÊá¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê½¸Ãæ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¹¶·âÌÌ¤Ø¤Î°Õ¼±¤ò¾¯¤··Ú¤¯¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¡¢¤È¤¤¤¦°Õ¿Þ¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¢£Â®µå¡¢¥¹¥é¥¤¥Àー¤Ë¼ê¤ò¾Æ¤¯
¡Ö»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼«Á³¤ËËÜÍè¤ÎÂÇ·â¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿»Ø´ø´±¡£¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÂ®µå¤òÂÇ¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤«¤Ê¤êÂÇ¤ÁÂ»¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¥¾ー¥óÆâ¤Î¥¹¥é¥¤¥Àー¤äÊÑ²½µå¤âÂª¤¨ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÂ®µå¤ò¿Ä¤ÇÂª¤¨¤é¤ì¤º¡¢ÊÑ²½µå¤â¶õ¿¶¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Ï¤â¤¦¸·¤·¤¯¤Ê¤ë¡£ÂÇÀÊ¤Ç¤Î¹â¤¤°Õ¼±¤äÇ´¤ê¤Ï³Î¤«¤Ë¤¢¤ë¡£¤¿¤À¡¢ÉáÃÊ¤Ê¤é·è¤áÀÚ¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÂÇÀÊ¤ò½ª¤ï¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
ÊÆÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥É¥¸¥ãー¡¦¥Ö¥ëー¡Ù¤Ï¡¢¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ¤ÎÈ¯¸À¤ò¼õ¤±¤Æ¡Ö¥¹¥ß¥¹¤ÏÊÑ²½µå¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤È¤ê¤ï¤±¥¹¥é¥¤¥Àー¤Ë¼ê¤ò¾Æ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£º£µ¨¤Ï¥¹¥é¥¤¥Àー¤ËÂÐ¤·¤ÆÂÇÎ¨.200¡¢Ä¹ÂÇÎ¨.200¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯¤ÎÂÇÎ¨.359¡¢Ä¹ÂÇÎ¨.609¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÂç¤¤¯Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¾Ò²ð¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖÂ®µå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÆ±ÍÍ¤Ç¡¢º£µ¨¤ÏÂ®µå¤ËÂÐ¤·¤ÆÂÇÎ¨.250¡¢Ä¹ÂÇÎ¨.425¡£°ìÊý¡¢ºòµ¨¤ÏÂÇÎ¨.295¡¢Ä¹ÂÇÎ¨.571¤À¤Ã¤¿¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö²þÁ±¤ò¿ë¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î2¤Ä¤Îµå¼ï¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âè°ìÊâ¤È¤Ê¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¥É¥¸¥ãー¥¹¤Î²°Âæ¹ü¤ò»Ù¤¨¤ëÌ¾Êá¼ê¤ÎÉü³è¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£