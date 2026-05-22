DJ KOO¡ÖÇßß·¤µ¤ó¤Î³èÌö¤ò¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡ª¡×Çßß·ÈþÇÈÂ´¶È¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò´ÑÍ÷¤·´¶·ã
TRF¤ÎDJ KOO¡Ê64¡Ë¤¬22Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£21Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÇµÌÚºä46Çßß·ÈþÇÈÂ´¶È¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ËË¬¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡ÖÇßß·¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡ªÂ´¶È¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª°¦¤¬°î¤ì¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥é¥¤¥ÖºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡ª¡ªÇµÌÚºä¤ËÇß¤Á¤ã¤ó¤¬µï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¼ä¤·¤¤¤±¤É¡ªÌ¤Íè¤Ø±©¤Ð¤¿¤¯Çßß·¤µ¤ó¤Î³èÌö¤ò¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤È9Ç¯8¥«·î¤Î³èÆ°¤ò½ª¤¨¤¿Çßß·¤òÏ«¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡ÖFM FUJI¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ç¿ä¤·¥á¥ó¤ÎµÝÌÚ¤Á¤ã¤ó¤È¤æ¤¦¤Á¤ã¤ó¡ªTOKYO DOME 3Æü´Ö¤ä¤êÀÚ¤Ã¤¿¥¥é¥¥é¤Î¾Ð´é¤á¤Ã¤Á¤ãÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¡ª¡ª¿´¤«¤é´¶¼ÕDO DANCE¡ª¡ª¡×¤È¥é¥¸¥ª¤òÄÌ¤·¤Æ¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ëµÝÌÚÆà±÷¡Ê27¡Ë¡¢¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö¡ÁDJ KOO PRESENTS¡Á¡¡BEAT GOES ON¡×¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ëÎëÌÚÍ¤Æè¡Ê20¡Ë¤Ø¤â´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
DJ KOO¤ÏÅÙ¡¹ÇµÌÚºä46¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò´ÑÍ÷¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖKOO¤µ¤ó¤Û¤Ü³§¶Ð¾Þ¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£