¡ÖÂçÀÚ¤Ê¿Í¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë»×¤¤¤Ç±¿¹Ò¡×¼¯»ùÅçÂç³ØSKYCAMP£±´üÀ¸¤¬½é¥Õ¥é¥¤¥È¡¡¿·¿Í¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤¬Î¾¿Æ¤ÈÁÄÊì¤ò¾è¤»¤Æµ¡Æâ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹
ÃÏ°è¤Î¹Ò¶õÏ©Àþ¤ò»Ù¤¨¤ë¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤òÍÜÀ®¤¹¤ë¡ÖSKYCAMP¡×¡£¤½¤Î1´üÀ¸¤¬½é¥Õ¥é¥¤¥È¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
½é¥Õ¥é¥¤¥È¤ò·Þ¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖSKYCAMP¡×1´üÀ¸¤Ç¡¢±âÈþ»Ô½Ð¿È¤ÎÎ©»³Î¦¤µ¤ó¡Ê26¡Ë¤È¼¯»ùÅç»Ô½Ð¿È¤Î±ü¹ÉÊå¤µ¤ó¡Ê28¡Ë¤Î2¿Í¤Ç¤¹¡£JAL¥°¥ëー¥×¤È¼¯»ùÅçÂç³Ø¤¬Ï¢·È
¡ÖSKYCAMP¡×¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î¹Ò¶õÏ©Àþ¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¼¯»ùÅçÂç³Ø¤ÈJAL¥°¥ëー¥×¤¬Ï¢·È¤·¡¢2021Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼¯»ùÅçÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢2¿Í¤ÏµîÇ¯¡¢ÆüËÜ¥¨¥¢¥³¥ß¥åー¥¿ー¤ËÆþ¼Ò¡£ÉûÁà½Ä»Î¤òÌÜ»Ø¤··±Îý¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
½é¥Õ¥é¥¤¥È¤Ç¤ÏÎ©»³¤µ¤ó¤¬¸Î¶¿¤Î±âÈþÊØ¤ò¡¢±ü¤µ¤ó¤¬²°µ×ÅçÊØ¤òÃ´Åö¡£±ü¤µ¤ó¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¤Ë¤ÏÎ¾¿Æ¤ÈÁÄÊì¤â µ¡Æâ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤Ï¡©
±ü¤µ¤ó¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¤Ë¤ÏÎ¾¿Æ¤ÈÁÄÊì¤âÅë¾è¤·¡¢±ü¤µ¤ó¤¬¡¢µ¡Æâ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Êµ¡Æâ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¡Ë¡Ö²°µ×Åç¶õ¹Á¤Ë¸þ¤±¤Æ½çÄ´¤ËÈô¹Ô¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅþÃå¤Ï9»þ35Ê¬¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ê±ü¤µ¤ó¤ÎÊì ÃÎ°Í¤µ¤ó¡Ë¡ÖÊ¹¤´·¤ì¤¿À¼¡¢¾¯¤·¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤Þ¤·¤¬¡¢Â©»Ò¤ÎÀ¼¤Ç¤·¤¿¡×
¡Ê±ü¤µ¤ó¤ÎÁÄÊì »û±òÍø»Ò¤µ¤ó¡Ë¡Ö´¶ÌµÎÌ¤Ç¤·¤¿¡£²¿¤â¸À¤¦¤³¤È¤Ê¤¤¡×½é¥Õ¥é¥¤¥È¸å¡¢¿·¿Í¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È2¿Í¤¬¸ì¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡©
Ì´¤ò¼Â¸½¤·¤¿2¿Í¤Ï¡£
¡ÊÉûÁà½Ä»Î ±ü¹ÉÊå¤µ¤ó¡Ë¡Ö¤É¤ó¤Ê¥Õ¥é¥¤¥È¤Ç¤â¼«Ê¬¤Î¿ÈÆâ¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë»×¤¤¤Ç±¿¹Ò¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡ÊÉûÁà½Ä»Î Î©»³Î¦¤µ¤ó¡Ë¡Ö½¢¹ÒÎ¨¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤Îµ»ÎÌ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢°ÂÁ´±¿¹Ò¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Îµ»½Ñ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¡×
¤³¤ì¤«¤é¤Î¼ã¤¤¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤¿¤Á¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦¡¦ ¡¦
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¾¦Å¹³¹,
Ë¬Ìä²ð¸î,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
²£ÉÍ,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
ºë¶Ì,
°æ¤ÎÆ¬Àþ,
¾²ÃÈË¼,
³¤,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°