°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢¹õ¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç¥ì¥Ã¥É¥«ー¥Ú¥Ã¥È¤Ø¡¡ÀéÄ»¡¦Âç¸ç¤Ë¥¨¥¹¥³ー¥È¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â
¡¡ÇÐÍ¥¡¦°½À¥¤Ï¤ë¤«¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥¿¥Ã¥ÕInstagram¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¡¢Âè79²ó¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ë½ÐÉÊ¤µ¤ì¤¿¼ç±é±Ç²è¡ØÈ¢¤ÎÃæ¤ÎÍÓ¡Ù¤ò¤á¤°¤ë¸½ÃÏ¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§°½À¥¤Ï¤ë¤«¤¬¹Í¤¨¤ë¡È¼«Ê¬¤é¤·¤µ¡É¤È¤¤¤Ä¤«Íè¤ëÆü¤Ø¤Î»×¤¤¡¡¡Ö¾Ð¤Ã¤ÆºÇ´ü¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤¬ÍýÁÛ¡×
¡¡Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¹õ¤Î¥¹¥È¥é¥Ã¥×¥ì¥¹¥É¥ì¥¹¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿°½À¥¤¬¡¢È±¤ò¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Þ¤È¤á¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë»Ñ¤Î¤Û¤«¡¢¥«¥ó¥Ì¤Î¹Á¤òÇØ¤Ë¥Ð¥ë¥³¥Ëー¤ÇÃÆ¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Ç¼ê¤òµó¤²¤ëÍÍ»Ò¤¬ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¶¦±é¤¹¤ëÀéÄ»¡¦Âç¸ç¤È¤È¤â¤Ë¥ì¥Ã¥É¥«ー¥Ú¥Ã¥È¤Ø¤ÈÊâ¤ß½Ð¤·¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤¦2¥·¥ç¥Ã¥È¤â¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢À§»ÞÍµÏÂ´ÆÆÄ¤é¥¥ã¥¹¥È¤¬´é¤ò¤½¤í¤¨¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤Î¾ìÌÌ¡¢Çò¤¤²Ö¤Î¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç²º¤ä¤«¤Ë¤Û¤Û¾Ð¤à¥«¥Ã¥È¡¢Â©»Ò¡¦æÆÌò¤Î耼ÌÚÎ¤Ì´¡¢Âç¸ç¤È¤È¤â¤Ë±Ç²èº×¤Î¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ËÊÂ¤Ö¡È²ÈÂ²¼Ì¿¿¡É¤â¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡ÖÂè79²ó¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡Ö³¹Á´ÂÎ¤¬Æø¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤êÁÇÅ¨¤Ê»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸½ÃÏ¤ÎÇ®µ¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¾¯¤·¤ªÆÏ¤±¡ª¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ë¡Ö±Ç²è¡ØÈ¢¤ÎÃæ¤ÎÍÓ¡Ù¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈºîÉÊ¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ÆÅê¹Æ¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢À§»ÞÍµÏÂ´ÆÆÄ¤¬ÆüËÜ±Ç²è¤È¤·¤Æ¤Ï¡ØËü°ú¤²ÈÂ²¡Ù°ÊÍè¡¢Ìó8Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤Ç¼ê¤¬¤±¤¿¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡£¤½¤¦±ó¤¯¤Ê¤¤Ì¤Íè¤òÉñÂæ¤Ë¡¢2Ç¯Á°¤ËÂ©»Ò¤òË´¤¯¤·¤¿É×ÉØ¤¬¡¢Â©»Ò¤Î»Ñ¤ò¤·¤¿¥Ò¥åー¥Þ¥Î¥¤¥É¤ò²ÈÂ²¤È¤·¤Æ·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤ÇºÆ¤ÓÆ°¤½Ð¤¹Æü¡¹¤òÉÁ¤¯¡£·úÃÛ²È¡¦¹ÃËÜ²»¡¹Ìò¤ò°½À¥¤¬¡¢¹©Ì³Å¹¤ÎÆóÂåÌÜ¼ÒÄ¹¤Ç±Ç²è½é¼ç±é¤È¤Ê¤ëÉ×¡¦·ò²ðÌò¤òÀéÄ»¤ÎÂç¸ç¤¬±é¤¸¡¢À¶ÌîºÚÌ¾¡¢Í¾µ®Èþ»Ò¡¢ÅÄÃæÞ£¤é¤¬¶¦±é¤¹¤ë¡£Âè79²ó¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¤Ï¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óÉôÌç¤ËÀµ¼°½ÐÉÊ¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï5·î29Æü¤ËÁ´¹ñ¸ø³«¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë