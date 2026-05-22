¥¤¥ó¥ÉÎ¹¤Ç²ÁÃÍ´Ñ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤ÏÇö¤Ã¤Ú¤é²á¤®¡Ä¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ä¤¬¡¢À¾³ëÀ¾¤Î¥«¥ì¡¼¤ÇÊÑ¤ï¤ê¤«¤±¤¿¡¿¥«¥Ä¥»¥Þ¥µ¥Ò¥³
¡½¡Î¤¹¤³¤·¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡Á¤¤¤Ä¤À¤Ã¤Æ¥¢¥¦¥§¥¤¤ÊÅìµþ¤ÎÊâ¤Êý¡Ï¡½
¤¿¤ÀÅìµþ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç²¿¤«¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤«¡¢¤É¤³¤«¤ò·ÚÊÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡½¡½¡£¤½¤ó¤Ê¾®Àâ²È¥«¥Ä¥»¥Þ¥µ¥Ò¥³¤¬¡È¥¢¥¦¥§¥¤¤ÊÅìµþ¡É¤ËÆëÀ÷¤à¤Ù¤¯¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÅ¹¤òË¬¤Í¤Æ¤ÏÏµÇâ¤¨¤ëËÁ¸±¥¨¥Ã¥»¥¤¡£º£²ó¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢ÆüËÜ°ì¥¤¥ó¥É¿Í¤¬Â¿¤¤³¹¡¦À¾³ëÀ¾¡£Î¹¤â¿É¤¤¤â¤Î¤âÆÀ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Ãø¼Ô¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤ÇÅ¹¤ò½Ð¤ë¤Þ¤Ç¡£´ê¤¤¤Ïº£Æü¤â¡Ö¤¹¤³¤·¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×
¢¡¥¤¥ó¥É¤Ï»ß¤Þ¤é¤º¿Ê¤à¡ÚÀ¾³ëÀ¾±Ø¡¦¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥Þ¥¸¥Ã¥¯ ¥«¥ë¥«¥Ã¥¿¡Ê¥¤¥ó¥ÉÎÁÍýÅ¹¡Ë¡Ûvol.30
¡¡»ä¤Ï¡ÖÎ¹¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¤¢¤Þ¤ê¿®ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡Å¾µï¤Ê¤é¤Þ¤À¤ï¤«¤ë¤¬¡¢°ì»þÅª¤ËÊÌ¤Î¹ñ¤Î¶õµ¤¤òµÛ¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¡Ö²ÁÃÍ´Ñ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¸À¤¦¤Î¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ÍÀ¸¤¬Çö¤Ã¤Ú¤é²á¤®¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡©¤È·ù¤ß¤ò¸À¤Ã¤Æ¿Í¤òÅÜ¤é¤»¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ò¤Í¤¯¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Î¹¼«ÂÎ¤â¹¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Î¹¹¥¤¤¬¤è¤¯¸ì¤ë¥¤¥ó¥É¤Ê¤ó¤«¤Ï¡¢¤È¤¯¤Ë¼«Ê¬¤Ë±ï¤¬¤Ê¤¤¹ñ¤À¤È»×¤¦¡£
¡Ö¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢¹¾¸ÍÀî¶è¤ÎÀ¾³ëÀ¾¤ÏÆüËÜ¤Ç°ìÈÖ¥¤¥ó¥É¿Í¤¬Â¿¤¤³¹¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡£ÆüËÜ¤Î¥ê¥È¥ë¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥«¥Ä¥»¤µ¤ó¤Ï¥¤¥ó¥É³¹¤¬»÷¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡¡¤â¤Ï¤ä»ÙÎ¥ÌÇÎö¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ã´ÅöÊÔ½¸¤ËÏ¢¤ì¤é¤ì¡¢À¾³ëÀ¾¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¿Æü¤ÎÃë´Ö¤ËÃå¤¤¤¿¤¬¡¢²£ÉÍÃæ²Ú³¹¤Î¤è¤¦¤Ê¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¾¦Å¹³¹¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¿¤ÀÀÅ¤«¤Ê³¹¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤¬¥ê¥È¥ë¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¡© µ¿¤¤¤Ê¤¬¤éÊâ¤¯¤È¡¢¥Þ¥Þ¥Á¥ã¥ê¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥É¿Í¡Ê¤È»×¤ï¤ì¤ë¡Ë½÷À¤È¤¹¤ì°ã¤¦¡£1Ê¬¸å¤Ë¤Ï¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤ÆÊâ¤¯¥¤¥ó¥É¿Í¡Ê¤Ã¤Ý¤¤¡ËÃËÀ6¿ÍÁÈ¤ò¸«¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤ï¤¶¤ï¤¶¥¤¥ó¥É¤Ã¤Ý¤¯Áõ¾þ¤Ï¤·¤Ê¤¤¤¬¡¢¤´¶á½ê¤µ¤ó¤¬¤ß¤ó¤Ê¥¤¥ó¥É¿Í¤À¤Ã¤¿¡¢¤¯¤é¤¤¤Î´¶³Ð¤Ç¡¢¼«Á³¤È³¹¤¬À®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÊâ¤¤¤Æ¡¢ÌÜÅªÃÏ¤Î¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥Þ¥¸¥Ã¥¯ ¥«¥ë¥«¥Ã¥¿ Æî¸ýÅ¹¡×¤ËÃå¤¯¡£
¡¡¥¤¥ó¥ÉÎÁÍý¤È°ì¸À¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢ËÌ¥¤¥ó¥É¤ÈÆî¥¤¥ó¥É¤Ç¤Ï¿©À¸³è¤â°Û¤Ê¤ë¤é¤·¤¤¡£ÊÆ¤ä¥Ê¥ó¤òÅº¤¨¤¿¥«¥ì¡¼¤Ï¡¢ËÌ¥¤¥ó¥É¤¬¼çÎ®¡£Æî¥¤¥ó¥É¤ÏÆ¦¤ÈÊÆ¤òÈ¯¹Ú¤µ¤»¤¿À¸ÃÏ¤ò¶ËÇö¤Ë¾Æ¤¤¤¿¡Ö¥É¡¼¥µ¡×¤¬Ä«¿©¤ÎÄêÈÖ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æî¥¤¥ó¥ÉÎÁÍý¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï2Å¹ÊÞ¤¢¤ëÆ±Å¹¤Ç¤â¡ÖÆî¸ýÅ¹¡×¤À¤±¤é¤·¤¤¡£
¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¤À¤«¤é¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤â¤Î¤ËÄ©Àï¤ò¡×¤ÈÃ´ÅöÊÔ½¸¤¬Ä¥¤êÀÚ¤ê¡¢¤½¤ó¤ÊËÁ¸±¤ÏÉÔÍ×¤Ê»ä¤ÎÁ°¤Ë¡Ö¥¡¼¥Þ¥É¡¼¥µ¥»¥Ã¥È¡×¤¬±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡¡½é¤á¤Æ¤Î¡Ö¥É¡¼¥µ¡×¤À¤¬¡¢Âè°ì°õ¾Ý¤Ï¡¢¡Ò»ß¤Þ¤ì¡Ó¤È½ñ¤«¤ì¤¿»°³Ñ·Á¤ÎÆ»Ï©É¸¼±¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡»°³Ñ¤ËÀÞ¤ê¾ö¤Þ¤ì¤¿Ä¶µðÂç¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¥¯¥ì¡¼¥×À¸ÃÏ¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¡¢Æ»Ï©É¸¼±¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤Âç¤¤¤¡£
¡¡ÀÞ¤ê¾ö¤Þ¤ì¤¿¥É¡¼¥µ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥¡¼¥Þ¥«¥ì¡¼¤¬¤Þ¤Ö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥µ¥ó¥Ð¥ë¡×¤È¤¤¤¦Æ¦¤ÈÌîºÚ¤ò»È¤Ã¤¿¥«¥ì¡¼É÷¥¹¡¼¥×¤È¡¢ÌîºÚ¤òºÙ¤«¤¯ÀÚ¤Ã¤Æ¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤È¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¤ÇßÖ¤á¼Ñ¤Ë¤·¤¿¡Ö¥Ý¥ê¥ä¥ë¡×¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤¬¹ç¤ï¤µ¤Ã¤¿¥Ú¡¼¥¹¥È¾õ¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¡Ö¥Á¥ã¥Ä¥Í¡×¤Ê¤É¤¬¡¢¾®»®¤Ç½Ð¤Æ¤¤¿¡£
¡¡½é¤á¤ÆÊ¹¤¯Ì¾¤Ð¤«¤ê¤Ç¥¹¥ë¡¼¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿ÆÉ¼Ô¤â¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Í×Ìó¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡£
¡¡Á´Éô¡¢¿É¤¤¡£
¡¡»ä¤Ï¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤¿¤è¤¦¤ÊÆÈÆÃ¤Î¿É¤µ¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤«·ë¹½¶ì¼ê¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤Ê»ä¤ÎÀå¤Ë¡¢±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ë¿É¤µ¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤«¤Ê¤ê¤¤Ä¤¤¡£²ÁÃÍ´Ñ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¤¤Ä¤¤¤¬¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤ë¡£
¡¡¤Ê¤¼¤«¡£»ä¤¬¿©¤Ù¤ëÍÍ»Ò¤ò¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖËÜÅ¹¡×¤Ë¤¤¤ë¤Ï¤º¤ÎÅ¹¼ç¤¬¡¢¤É¤³¤«¤é¤«¸«¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡±³¤«À¿¤«¡¢¤³¤ÎÅ¹¼ç¤Ï2000Ç¯ÌäÂê¤ÎÂÐ±þ¤Î¤¿¤á¤ËÆüËÜ¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¥¤¥ó¥É¿ÍSE¤¿¤Á¤ò¥Û¥Æ¥ëÀ¸³è¤«¤éÈ´¤±½Ð¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÄÂÂßÊÝ¾Ú¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¯¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¼«¿æ¤·¤Ê¤¤Èà¤é¤Î¤¿¤á¤Ë¿©Æ²¤È¤·¤Æ¤³¤ÎÅ¹¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÆüËÜ¤Î¥ê¥È¥ë¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¤ÎÁÄ¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤é¤·¤¤¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¿Í¤òÈá¤·¤Þ¤»¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢»ä¤Ï·è¤·¤Æ»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡Ö¥É¡¼¥µ¡×¤òÊ¿¤é¤²¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤òÃ£À®¤·¤¿¡£ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤ÇÅ¹¤ò½Ð¤¿¡£
¡¡¼«Âð¤«¤éÅÅ¼Ö¤ÇÊÒÆ»2»þ´Ö¤â¤«¤«¤é¤Ê¤¤À¾³ëÀ¾¤Ç¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤«¤±¤¿µ¤¤¬¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤ÆÇö¤Ã¤Ú¤é¤Ê¿ÍÀ¸¤À¤È¾ð¤±¤Ê¤¯»×¤Ã¤¿¡£
¡ãÊ¸¡¿¥«¥Ä¥»¥Þ¥µ¥Ò¥³¡¡ÁÞ³¨¡¿¾®»Ø¡ä
¡½¡Î¤¹¤³¤·¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡Á¤¤¤Ä¤À¤Ã¤Æ¥¢¥¦¥§¥¤¤ÊÅìµþ¤ÎÊâ¤Êý¡Ï¡½
¡Ú¥«¥Ä¥»¥Þ¥µ¥Ò¥³¡Û
1986Ç¯¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¾®Àâ²È¡£¡ØÌÀ¤±Êý¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¡Ù¡Ê¸¸Åß¼Ë¡Ë¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤Î¤Û¤«Ãø½ñ¤Ë¡ØÌë¹ÔÈëÌ©¡Ù¡ÊÁÐÍÕ¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥Þ¥ê¥Ã¥¸¡Ù¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Ï¡¢³¤¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£¹¥¤¤Ê¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤Ï¡ÖÌ£¤ÎÌ±·Ý¡×¡Ö¤Æ¤ó¤ä¡×¡ÖàÝàê´Û¡×
¤¿¤ÀÅìµþ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç²¿¤«¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤«¡¢¤É¤³¤«¤ò·ÚÊÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡½¡½¡£¤½¤ó¤Ê¾®Àâ²È¥«¥Ä¥»¥Þ¥µ¥Ò¥³¤¬¡È¥¢¥¦¥§¥¤¤ÊÅìµþ¡É¤ËÆëÀ÷¤à¤Ù¤¯¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÅ¹¤òË¬¤Í¤Æ¤ÏÏµÇâ¤¨¤ëËÁ¸±¥¨¥Ã¥»¥¤¡£º£²ó¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢ÆüËÜ°ì¥¤¥ó¥É¿Í¤¬Â¿¤¤³¹¡¦À¾³ëÀ¾¡£Î¹¤â¿É¤¤¤â¤Î¤âÆÀ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Ãø¼Ô¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤ÇÅ¹¤ò½Ð¤ë¤Þ¤Ç¡£´ê¤¤¤Ïº£Æü¤â¡Ö¤¹¤³¤·¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×
¢¡¥¤¥ó¥É¤Ï»ß¤Þ¤é¤º¿Ê¤à¡ÚÀ¾³ëÀ¾±Ø¡¦¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥Þ¥¸¥Ã¥¯ ¥«¥ë¥«¥Ã¥¿¡Ê¥¤¥ó¥ÉÎÁÍýÅ¹¡Ë¡Ûvol.30
¡¡Å¾µï¤Ê¤é¤Þ¤À¤ï¤«¤ë¤¬¡¢°ì»þÅª¤ËÊÌ¤Î¹ñ¤Î¶õµ¤¤òµÛ¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¡Ö²ÁÃÍ´Ñ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¸À¤¦¤Î¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ÍÀ¸¤¬Çö¤Ã¤Ú¤é²á¤®¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡©¤È·ù¤ß¤ò¸À¤Ã¤Æ¿Í¤òÅÜ¤é¤»¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ò¤Í¤¯¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Î¹¼«ÂÎ¤â¹¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Î¹¹¥¤¤¬¤è¤¯¸ì¤ë¥¤¥ó¥É¤Ê¤ó¤«¤Ï¡¢¤È¤¯¤Ë¼«Ê¬¤Ë±ï¤¬¤Ê¤¤¹ñ¤À¤È»×¤¦¡£
¡Ö¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢¹¾¸ÍÀî¶è¤ÎÀ¾³ëÀ¾¤ÏÆüËÜ¤Ç°ìÈÖ¥¤¥ó¥É¿Í¤¬Â¿¤¤³¹¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡£ÆüËÜ¤Î¥ê¥È¥ë¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥«¥Ä¥»¤µ¤ó¤Ï¥¤¥ó¥É³¹¤¬»÷¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡¡¤â¤Ï¤ä»ÙÎ¥ÌÇÎö¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ã´ÅöÊÔ½¸¤ËÏ¢¤ì¤é¤ì¡¢À¾³ëÀ¾¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¿Æü¤ÎÃë´Ö¤ËÃå¤¤¤¿¤¬¡¢²£ÉÍÃæ²Ú³¹¤Î¤è¤¦¤Ê¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¾¦Å¹³¹¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¿¤ÀÀÅ¤«¤Ê³¹¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤¬¥ê¥È¥ë¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¡© µ¿¤¤¤Ê¤¬¤éÊâ¤¯¤È¡¢¥Þ¥Þ¥Á¥ã¥ê¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥É¿Í¡Ê¤È»×¤ï¤ì¤ë¡Ë½÷À¤È¤¹¤ì°ã¤¦¡£1Ê¬¸å¤Ë¤Ï¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤ÆÊâ¤¯¥¤¥ó¥É¿Í¡Ê¤Ã¤Ý¤¤¡ËÃËÀ6¿ÍÁÈ¤ò¸«¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤ï¤¶¤ï¤¶¥¤¥ó¥É¤Ã¤Ý¤¯Áõ¾þ¤Ï¤·¤Ê¤¤¤¬¡¢¤´¶á½ê¤µ¤ó¤¬¤ß¤ó¤Ê¥¤¥ó¥É¿Í¤À¤Ã¤¿¡¢¤¯¤é¤¤¤Î´¶³Ð¤Ç¡¢¼«Á³¤È³¹¤¬À®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÊâ¤¤¤Æ¡¢ÌÜÅªÃÏ¤Î¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥Þ¥¸¥Ã¥¯ ¥«¥ë¥«¥Ã¥¿ Æî¸ýÅ¹¡×¤ËÃå¤¯¡£
¡¡¥¤¥ó¥ÉÎÁÍý¤È°ì¸À¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢ËÌ¥¤¥ó¥É¤ÈÆî¥¤¥ó¥É¤Ç¤Ï¿©À¸³è¤â°Û¤Ê¤ë¤é¤·¤¤¡£ÊÆ¤ä¥Ê¥ó¤òÅº¤¨¤¿¥«¥ì¡¼¤Ï¡¢ËÌ¥¤¥ó¥É¤¬¼çÎ®¡£Æî¥¤¥ó¥É¤ÏÆ¦¤ÈÊÆ¤òÈ¯¹Ú¤µ¤»¤¿À¸ÃÏ¤ò¶ËÇö¤Ë¾Æ¤¤¤¿¡Ö¥É¡¼¥µ¡×¤¬Ä«¿©¤ÎÄêÈÖ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æî¥¤¥ó¥ÉÎÁÍý¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï2Å¹ÊÞ¤¢¤ëÆ±Å¹¤Ç¤â¡ÖÆî¸ýÅ¹¡×¤À¤±¤é¤·¤¤¡£
¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¤À¤«¤é¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤â¤Î¤ËÄ©Àï¤ò¡×¤ÈÃ´ÅöÊÔ½¸¤¬Ä¥¤êÀÚ¤ê¡¢¤½¤ó¤ÊËÁ¸±¤ÏÉÔÍ×¤Ê»ä¤ÎÁ°¤Ë¡Ö¥¡¼¥Þ¥É¡¼¥µ¥»¥Ã¥È¡×¤¬±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡¡½é¤á¤Æ¤Î¡Ö¥É¡¼¥µ¡×¤À¤¬¡¢Âè°ì°õ¾Ý¤Ï¡¢¡Ò»ß¤Þ¤ì¡Ó¤È½ñ¤«¤ì¤¿»°³Ñ·Á¤ÎÆ»Ï©É¸¼±¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡»°³Ñ¤ËÀÞ¤ê¾ö¤Þ¤ì¤¿Ä¶µðÂç¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¥¯¥ì¡¼¥×À¸ÃÏ¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¡¢Æ»Ï©É¸¼±¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤Âç¤¤¤¡£
¡¡ÀÞ¤ê¾ö¤Þ¤ì¤¿¥É¡¼¥µ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥¡¼¥Þ¥«¥ì¡¼¤¬¤Þ¤Ö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥µ¥ó¥Ð¥ë¡×¤È¤¤¤¦Æ¦¤ÈÌîºÚ¤ò»È¤Ã¤¿¥«¥ì¡¼É÷¥¹¡¼¥×¤È¡¢ÌîºÚ¤òºÙ¤«¤¯ÀÚ¤Ã¤Æ¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤È¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¤ÇßÖ¤á¼Ñ¤Ë¤·¤¿¡Ö¥Ý¥ê¥ä¥ë¡×¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤¬¹ç¤ï¤µ¤Ã¤¿¥Ú¡¼¥¹¥È¾õ¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¡Ö¥Á¥ã¥Ä¥Í¡×¤Ê¤É¤¬¡¢¾®»®¤Ç½Ð¤Æ¤¤¿¡£
¡¡½é¤á¤ÆÊ¹¤¯Ì¾¤Ð¤«¤ê¤Ç¥¹¥ë¡¼¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿ÆÉ¼Ô¤â¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Í×Ìó¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡£
¡¡Á´Éô¡¢¿É¤¤¡£
¡¡»ä¤Ï¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤¿¤è¤¦¤ÊÆÈÆÃ¤Î¿É¤µ¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤«·ë¹½¶ì¼ê¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤Ê»ä¤ÎÀå¤Ë¡¢±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ë¿É¤µ¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤«¤Ê¤ê¤¤Ä¤¤¡£²ÁÃÍ´Ñ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¤¤Ä¤¤¤¬¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤ë¡£
¡¡¤Ê¤¼¤«¡£»ä¤¬¿©¤Ù¤ëÍÍ»Ò¤ò¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖËÜÅ¹¡×¤Ë¤¤¤ë¤Ï¤º¤ÎÅ¹¼ç¤¬¡¢¤É¤³¤«¤é¤«¸«¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡±³¤«À¿¤«¡¢¤³¤ÎÅ¹¼ç¤Ï2000Ç¯ÌäÂê¤ÎÂÐ±þ¤Î¤¿¤á¤ËÆüËÜ¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¥¤¥ó¥É¿ÍSE¤¿¤Á¤ò¥Û¥Æ¥ëÀ¸³è¤«¤éÈ´¤±½Ð¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÄÂÂßÊÝ¾Ú¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¯¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¼«¿æ¤·¤Ê¤¤Èà¤é¤Î¤¿¤á¤Ë¿©Æ²¤È¤·¤Æ¤³¤ÎÅ¹¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÆüËÜ¤Î¥ê¥È¥ë¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¤ÎÁÄ¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤é¤·¤¤¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¿Í¤òÈá¤·¤Þ¤»¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢»ä¤Ï·è¤·¤Æ»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡Ö¥É¡¼¥µ¡×¤òÊ¿¤é¤²¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤òÃ£À®¤·¤¿¡£ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤ÇÅ¹¤ò½Ð¤¿¡£
¡¡¼«Âð¤«¤éÅÅ¼Ö¤ÇÊÒÆ»2»þ´Ö¤â¤«¤«¤é¤Ê¤¤À¾³ëÀ¾¤Ç¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤«¤±¤¿µ¤¤¬¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤ÆÇö¤Ã¤Ú¤é¤Ê¿ÍÀ¸¤À¤È¾ð¤±¤Ê¤¯»×¤Ã¤¿¡£
¡ãÊ¸¡¿¥«¥Ä¥»¥Þ¥µ¥Ò¥³¡¡ÁÞ³¨¡¿¾®»Ø¡ä
¡½¡Î¤¹¤³¤·¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡Á¤¤¤Ä¤À¤Ã¤Æ¥¢¥¦¥§¥¤¤ÊÅìµþ¤ÎÊâ¤Êý¡Ï¡½
¡Ú¥«¥Ä¥»¥Þ¥µ¥Ò¥³¡Û
1986Ç¯¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¾®Àâ²È¡£¡ØÌÀ¤±Êý¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¡Ù¡Ê¸¸Åß¼Ë¡Ë¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤Î¤Û¤«Ãø½ñ¤Ë¡ØÌë¹ÔÈëÌ©¡Ù¡ÊÁÐÍÕ¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥Þ¥ê¥Ã¥¸¡Ù¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Ï¡¢³¤¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£¹¥¤¤Ê¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤Ï¡ÖÌ£¤ÎÌ±·Ý¡×¡Ö¤Æ¤ó¤ä¡×¡ÖàÝàê´Û¡×