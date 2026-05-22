¶¶²¼Å°»á¡ÖÀ¯ÅÞ¤¬µ¡Ç½ÉÔÁ´¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¾ÝÄ§¡×¡¡¹â»ÔÀ¯¸¢¸å²¡¤·¤Î¡Ö¹ñÎÏ¸¦µæ²ñ¡×È¯Â¤Ë¸ÀµÚ
¸µÂçºå»ÔÄ¹¤ÇÊÛ¸î»Î¤Î¶¶²¼Å°»á¡Ê56¡Ë¤¬22Æü¡¢¥Õ¥¸·Ï¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö½Ü´¶LIVE¡¡¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸á¸å1»þ50Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¼«Ì±ÅÞÍ»Ö¤ÎÊÙ¶¯²ñ¡Ö¹ñÎÏ¸¦µæ²ñ¡×¤¬21Æü¤ËÈ¯Â¤·¤¿¤³¤È¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£ËãÀ¸ÂÀÏºÉûÁíºÛ¤é¤¬È¯µ¯¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î³°¸ò¡¦°ÂÊÝ¤äÀÑ¶ËºâÀ¯Ï©Àþ¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¡£Æþ²ñ¼Ô¤Ï347¿Í¤ÇÅÞ½êÂ°µÄ°÷¤Î8³ä¤òÄ¶¤¨¤ë¡£
¹â»ÔÀ¯¸¢¤ò»Ù¤¨¤ëÂç¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¶¶²¼»á¤Ï¡ÖÀ¯ÅÞ¤¬µ¡Ç½ÉÔÁ´¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¾ÝÄ§¡£À¯ÅÞ¤¬¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¯ËÜÍè¤Î»Ñ¤Ë¤Ê¤ë²áÄø¡×¤È»ØÅ¦¡£¡ÖÀ¯ÅÞ¤Ï»äÅª¤ÊÃÄÂÎ¤Ç¥ë¡¼¥ë¤¬¤Ê¤¤¡£²ñ¼Ò¤Ë¤Ï²ñ¼ÒË¡¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢À¯ÅÞ¤Ë¤ÏÀ¯ÅÞË¡¤¬¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÉÈ¶¤¬Ã´¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤¤¤Þ¤Ïµ¡Ç½¤·¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖËÜÍè¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤¬¥ë¡¼¥ë¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¤³¤ó¤Ê²ñ¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡£¹ñ²ñµÄ°÷¤Ï¡¢¿Í¤È½¸¤Þ¤é¤Ê¤¤¤ÈÉÔ°Â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£