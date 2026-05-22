Á°¥â¥Ç¥ëÈæ¤ÇÇä¾å2ÇÜ¤Î¥Ò¥Ã¥È¡¡¡ØHUAWEI FreeClip 2¡Ù¤Ë¿·¿§¡Ö¥Ñー¥×¥ë¡×¤¬ÄÉ²Ã
¡¡¥Õ¥¡ー¥¦¥§¥¤¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¥¤¥äー¥«¥Õ·¿¥¤¥ä¥Û¥ó¡ØHUAWEI FreeClip 2¡Ù¤Î¿·¿§¡Ö¥Ñー¥×¥ë¡×¤ò¡¢5·î21Æü¤Ë»Ô¾ìÁÛÄê²Á³Ê27,280±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤ÇÈ¯Çä¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¤¢¤ê¡Û¿·¿§¡Ö¥Ñー¥×¥ë¡×¤¬Áý¤¨¤Æ5¿§¤Ë
¡¡º£²ó¤Î¿·¿§ÄÉ²Ã¤Ë¤è¤ê¡¢¡ØHUAWEI FreeClip 2¡Ù¤Î¥«¥éー¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ï¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×¡Ö¥Ö¥ëー¡×¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¡×¡Ö¥íー¥º¥´ー¥ë¥É¡×¡Ö¥Ñー¥×¥ë¡×¤ÎÁ´5¿§Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢À¤³¦¤Ç400ËüÂæ°Ê¾å¤òÇä¤ê¾å¤²¤¿Á°¥â¥Ç¥ë¡ØHUAWEI FreeClip¡Ù¤Î¼¡À¤Âå¥â¥Ç¥ë¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£ºòÇ¯12·î¤è¤ê¡ÖGREEN FUNDING¡×¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢5,700¿Í°Ê¾å¤«¤éÁí³Û1²¯2,800Ëü±ß¤Î»Ù±ç¤ò½¸¤á¤¿¡£2·î20Æü¤Î°ìÈÌÈ¯Çä¸å1¤«·î¤ÎÇä¾åÂæ¿ô¤Ï¡¢Á°¥â¥Ç¥ëÆ±´üÈæ¤Ç100¡ó°Ê¾å¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë·Á¾õµ²±¹ç¶â¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿C-bridge¡ÊC-¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢³°Â¦¤ÎÁÇºà¤ò±ÕÂÎ¥·¥ê¥³ー¥ó¤ËÊÑ¹¹¡£È©¤ËÍ¥¤·¤¯¡¢ÃÆÀ¤¬Á°¥â¥Ç¥ëÈæÌó25¡ó¸þ¾å¤·¤¿¡£¥¤¥ä¥Û¥óËÜÂÎ¤ÏÊÒ¼ªÌó5.1g¤ÈÁ°¥â¥Ç¥ë¡ÊÌó5.6g¡Ë¤è¤ê·ÚÎÌ²½¤µ¤ì¡¢ÂÎÀÑ¤âÌó11¡ó¾®·¿²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²»¼ÁÌÌ¤Ç¤Ï¡¢ÆÃµö¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¼«¼Ò³«È¯¤Î¥Ç¥å¥¢¥ë¿¶Æ°ÈÄ¥É¥é¥¤¥Ðー¤òÅëºÜ¤·¡¢ºÇÂç²»ÎÌ¤¬Ìó2ÇÜ¤Ë¸þ¾å¡£Äã²»¤«¤é¹â²»¤Þ¤ÇÎ×¾ì´¶¤Î¤¢¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥Õ¥¡ー¥¦¥§¥¤¤Î¥¤¥ä¥Û¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤È¤Ê¤ëAI½èÍýÆÃ²½¥×¥í¥»¥Ã¥µーNPU¡ÊNeural Processing Unit¡Ë¤òÅëºÜ¤·¡¢±é»»Ç½ÎÏ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º¸±¦¤Î¼ª¤ò¼«Æ°¼±ÊÌ¤¹¤ëµ¡Ç½¤ä¡¢ÊÒÊý¤Î¥¤¥ä¥Û¥ó¤¬Íî²¼¤·¤¿ºÝ¤Ë¤â¤¦ÊÒÊý¤«¤é¥¢¥éー¥È²»¤òÌÄ¤é¤¹Íî²¼¸¡ÃÎµ¡Ç½¡¢²°³°ÄÌÏÃÍÑ¤Î¥Ç¥å¥¢¥ë¥Þ¥¤¥¯¡Ü¹üÅÁÆ³VPU¥Þ¥¤¥¯¤Ë¤è¤ëÄÌÏÃ¥Î¥¤¥º¥ê¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤âÈ÷¤¨¤ë¡£¡Ö¥³¥ó¥Õ¥©ー¥È¥Óー¥ó¥º¡×ÉôÊ¬¤Ë¤Ï¥¹¥é¥¤¥ÉÁàºî¤¬¿·ÅëºÜ¤µ¤ì¡¢²»ÎÌÄ´À°¤ä¶ÊÁ÷¤ê¤¬¤è¤ê³Î¼Â¤Ë¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Ï¥¤¥ä¥Û¥óÃ±ÂÎ¤ÇºÇÄ¹9»þ´Ö¡¢½¼ÅÅ¥±ー¥¹¹þ¤ß¤ÇºÇÂç38»þ´Ö¤ÎÏ¢Â³²»³ÚºÆÀ¸¤ËÂÐ±þ¡£Ìó10Ê¬¤Î½¼ÅÅ¤ÇºÇÂç3»þ´Ö¤ÎºÆÀ¸¤¬²ÄÇ½¤ÊµÞÂ®½¼ÅÅ¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¡£ËÉ¿ÐËÉ¿åÀÇ½¤ÏÁ°¥â¥Ç¥ë¤ÎIP54¤«¤é¶¯²½¤µ¤ì¡¢¥¤¥ä¥Û¥óËÜÂÎ¤ÏIP57¡¢½¼ÅÅ¥±ー¥¹¤ÏIP54¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥ë¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¤ËÂÐ±þ¤·¡¢ºÇÂç2Âæ¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÈÆ±»þÀÜÂ³¤¬²ÄÇ½¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÀìÍÑ¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤òÉÕÂ°¤·¤¿¡ØHUAWEI FreeClip 2 Jewel Edition¡Ù¤âÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤Ï¡ÖDrill Flower Style¡×¡ÖStar Style¡×¡ÖSingle Flower Style¡×¤Ê¤É¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²Á³Ê¤ÏÄÌ¾ïÈÇ¤ÈÆ±¤¸27,280±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¥Æ¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë