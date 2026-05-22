タレントの山内鈴蘭がプロアマ大会に参加 プロも絶賛、会心の一打に可愛いガッツポーズ！
タレントの山内鈴蘭が自身のインスタグラムを更新。国内男子メジャー「日本プロゴルフ選手権 センコーグループカップ」のプロアマ大会で、ツアー通算21勝を挙げている池田勇太、シニアツアーで5勝を挙げている秋葉真一とラウンドしたことを投稿した。
【写真】池田勇太との2ショット、真ん中にはキャディがひょっこり（全11枚）
このプロアマでは、ツアープロ、シニアプロにアマチュア3名が同組となることが大会のこだわりとのこと。「先輩はトークで盛り上げ、後輩はショットで魅了する！」という役割分担まで考えられているそうだ。山内にとっては、「池田プロは数年振りにご一緒させて頂き 秋葉プロはシニアツアーでのお仕事で大変お世話になっており」という組み合わせだった。そして「それぞれの強みを活かしたプレーに魅了されながらも、先輩後輩のプレッシャーの掛け合いやスイングについて語り合ったり プロお二人の、ゴルフ大好きな気持ちがひしひしと伝わってくる時間でした」と、プロアマ大会を大いに楽しんでいた。そして「いつも本当にありがとうございます！！！」と感謝の言葉で締めくくった。投稿では池田との2ショットや同組となった5人の記念写真、プロのショットの動画などを公開。山内のドライバーショットでは全員から「ナイスショット！」「最高じゃん」と声が掛けられると、嬉しそうにガッツポーズを見せていた。その動画を見たファンからは「かわい〜い！」「ナイスショットすぎます」などのコメントが寄せられていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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