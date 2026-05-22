◇女子ゴルフツアー ブリヂストン・レディース第2日（2026年5月22日 千葉県 袖ケ浦CC袖ケ浦C＝6732ヤード、パー72）

第2ラウンドは降雨によるコースコンディション不良のため中断。その後、天候及びコースコンディションの回復が見込めないため中止となった。23日に改めて第2ラウンドを実施。54ホールの短縮競技となる。

天本ハルカ（27＝明治安田）はインから出て16番の途中までプレーした。

台風のような雨と風に見舞われ、出だしの10番ではバンカーで目玉となるなどピンチの連続だったが、ボギーなしで耐え抜いた。

13番パー4ではバーディーもマークした。第2打がフォローの風に乗ってグリーン奥にこぼれた。アプローチはピンまで8ヤード。58度のウエッジでカップに沈めた。

天本は奇跡のような一打を「めっちゃ雨降って、めっちゃ風吹いてたけど、1打1打無心で打った。それが結果的に良かったんでしょうね」と振り返った。

その後もボギーを回避し1アンダーをキープしたが、中止が決定。残念ながらバーディーは無効に。「めちゃくちゃ悲しい」と諦めきれない様子だったが「もう1回やれと言われても無理なので、また明日頑張ります」と切り替えていた。