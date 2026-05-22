タレント・今田耕司が２２日、都内で、３都市を巡る芸歴４０周年＆還暦記念公演「今田耕司のＬｅｔ’ｓ！コメディーショー！！」（６月７日、石川県立音楽堂 邦楽ホールで開幕）に向けた取材会を行った。

３月に還暦を迎えた今田は率直に「本当にまだこんなにおめでとうって言ってもらえるんだっていう」とまわりからの反応を笑顔で紹介。「（還暦を）迎えた人にしか分からない、普段そんなに会わない人も時間取ってお祝いしてくれて、ちょっと自分に自信が持てました。頑張ってきたんだなって思った」と満足げに語った。

また変わらず独身であることから“独り者キャラ”が浸透していることに触れられると「そうなんですよ！キャラなんですよ！めちゃくちゃ女の子とデート行ってますから」と反論。還暦を迎えたことを機に「とりあえず、精子を凍結しました。めちゃくちゃ元気でした」と笑顔で明かした。

その上で結婚願望については変わらず「かなりある。来年の誕生日までにはと思っています」ときっぱり。「どうなるんだろうと思って。相手次第。相手の両親は年下の可能性もあるので…」と思いを巡らせていた。

同公演は「ただただ一緒に笑う」という今田の思いから、老若男女誰もが幸せになれる「あたたかい笑い」を届ける舞台。脚本・構成にはザ・プラン９のお〜い！久馬を迎え、藤井隆や椿鬼奴ら豪華メンバーと、完全オリジナルの新作コメディを披露する。またバッテリィズやたくろう、見取り図ら豪華コンビによる日替わり漫才、客席一体型のゲームコーナーなど盛りだくさんの内容で石川・福島・福岡を巡る。

今田は「お客さんの前でピンネタをやるっていうのが原点」とし、「その快感はテレビとも違うのでそれは忘れられない。それを楽しみたい」と意気込んだ。