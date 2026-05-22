有名女優、3つに仕切られた我が家の卵かけご飯公開「シンプルイズベスト」「健康的で真似したいです」の声
【モデルプレス＝2026/05/22】俳優の秋野暢子が5月21日、自身のInstagramを更新。納豆ご飯を公開し、話題となっている。
【写真】69歳ベテラン女優「健康的で真似したいです」3つに仕切られた我が家の卵かけご飯
秋野は「我が家のTKG＋納豆 ご飯で関所を作って右に生卵（兵庫の里から届いた新鮮卵）左に納豆 ご飯の上にちょこと昆布」「食べる時には混ぜるんだけどね」とつづり、写真を投稿。秋野が記した通りにきちっと仕切られた卵かけご飯と納豆の入った茶碗と、麩やキノコ、ネギを入れたすまし汁の写真を公開した。また、卵と納豆という組み合わせに「タンパク質しっかり取りますね」と記している。
この投稿には「ナイスアイデアですね」「シンプルイズベスト」「健康的で真似したいです」「シンプルなのにとても美味しそう」「彩りも良くて素敵です」「愛情を感じるごはんだな」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】69歳ベテラン女優「健康的で真似したいです」3つに仕切られた我が家の卵かけご飯
◆秋野暢子、我が家の卵かけご飯を公開
秋野は「我が家のTKG＋納豆 ご飯で関所を作って右に生卵（兵庫の里から届いた新鮮卵）左に納豆 ご飯の上にちょこと昆布」「食べる時には混ぜるんだけどね」とつづり、写真を投稿。秋野が記した通りにきちっと仕切られた卵かけご飯と納豆の入った茶碗と、麩やキノコ、ネギを入れたすまし汁の写真を公開した。また、卵と納豆という組み合わせに「タンパク質しっかり取りますね」と記している。
◆秋野暢子の卵かけご飯に反響
この投稿には「ナイスアイデアですね」「シンプルイズベスト」「健康的で真似したいです」「シンプルなのにとても美味しそう」「彩りも良くて素敵です」「愛情を感じるごはんだな」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】