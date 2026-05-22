¼çÍ×ÄÌ²ß¤ÏÌÜÎ©¤Ã¤¿Æ°°Õ¤Ê¤¯¿ä°Ü¡¢¸á¸å¤Ë¤ä¤ä¥É¥ë¹â¤âÃÍÉý¤Ï¸ÂÄêÅª¡áÅìµþ°ÙÂØ³µ¶·
¼çÍ×ÄÌ²ß¤ÏÌÜÎ©¤Ã¤¿Æ°°Õ¤Ê¤¯¿ä°Ü¡¢¸á¸å¤Ë¤ä¤ä¥É¥ë¹â¤âÃÍÉý¤Ï¸ÂÄêÅª¡áÅìµþ°ÙÂØ³µ¶·
¡¡¥É¥ë±ß¤Ï¾®Æ°¤¡£ºòÆü¤Ï159.34±ß¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤¿¸å¡¢ÊÆ¹ñ¤È¥¤¥é¥ó¤Î¶¨µÄ¤¬Á°¸þ¤¤Ë¿ÊÅ¸¤¹¤ë¤È¤Î´üÂÔ¤â¤¢¤Ã¤Æ158.80±ßÂæ¤Þ¤Ç²¼¤²¤¿Î®¤ì¤ò¼õ¤±¡¢Ä«Êý¤Ï158.90±ßÂæ¤Ç¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡£¤¹¤°¤Ë159±ßÂæ¤ò²óÉü¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿Æ°¤¤â¸«¤é¤ì¤¿¤¬¡¢159.10±ßÂæ¤«¤é¤ÎÇã¤¤¤Ë¤Ï¿µ½Å¤Ç¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Æ°¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸á¸å¤ÏNY¸¶Ìý¤¬98.73¥É¥ë¤òÉÕ¤±¤ë¤Ê¤É¤ä¤ä¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢159.14±ß¤Èº£Æü¤Î¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤¹¤ëÆ°¤¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢NY¸¶Ìý¤Î¾å¾º¤¬Â³¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¾åÃÍÄÉ¤¤¤âÂ³¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃæÅì¾ðÀª¤ÎÉÔÆ©ÌÀ´¶¤«¤é¡¢½µËö¤ò¶´¤ó¤À¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó°Ý»ý¤Ë¤Ï¿µ½Å»ÑÀª¤¬¶¯¤¯¡¢¾å²¼¤È¤â¤ËÆ°¤¤Ë¤¯¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥æー¥í¥É¥ë¤â¶¹¤¤¥ì¥ó¥¸¤Ç¤Î¿ä°Ü¡£Ä«¤«¤é¤Î¥ì¥ó¥¸¤Ï1.1607-1.1622¥É¥ë¡£¥É¥ë±ßÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¸á¸å¤Ë¥É¥ë¹â¤¬¤ä¤ä¶¯¤Þ¤Ã¤Æº£Æü¤Î°ÂÃÍ¤òÉÕ¤±¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÃÍÉý¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥æー¥í±ß¤Ï184±ßÂæ¸åÈ¾¤Ç¤â¤ß¹ç¤¤¡£184.63－184.81±ß¤Î¥ì¥ó¥¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Æ°¤¡£15»þ¤Î4·î±Ñ¾®ÇäÇä¾å¹â¤¬¼å¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¼ã´³¤Î¥Ý¥ó¥ÉÇä¤ê¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÃÍÉý¤Ï¾®¤µ¤«¤Ã¤¿¡£Ä«¤«¤é¤Î¥ì¥ó¥¸¤Ï1.3417－1.3435¥É¥ë¡£
¡¡¥Ý¥ó¥É±ß¤Ï213.50±ß¤ò¶´¤ó¤À¤â¤ß¹ç¤¤¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤â¾å²¼¤È¤â¤ËÌÜÎ©¤Ã¤¿Æ°°Õ¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
MINKABUPRESS¡¡»³²¬
¡¡¥É¥ë±ß¤Ï¾®Æ°¤¡£ºòÆü¤Ï159.34±ß¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤¿¸å¡¢ÊÆ¹ñ¤È¥¤¥é¥ó¤Î¶¨µÄ¤¬Á°¸þ¤¤Ë¿ÊÅ¸¤¹¤ë¤È¤Î´üÂÔ¤â¤¢¤Ã¤Æ158.80±ßÂæ¤Þ¤Ç²¼¤²¤¿Î®¤ì¤ò¼õ¤±¡¢Ä«Êý¤Ï158.90±ßÂæ¤Ç¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡£¤¹¤°¤Ë159±ßÂæ¤ò²óÉü¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿Æ°¤¤â¸«¤é¤ì¤¿¤¬¡¢159.10±ßÂæ¤«¤é¤ÎÇã¤¤¤Ë¤Ï¿µ½Å¤Ç¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Æ°¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸á¸å¤ÏNY¸¶Ìý¤¬98.73¥É¥ë¤òÉÕ¤±¤ë¤Ê¤É¤ä¤ä¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢159.14±ß¤Èº£Æü¤Î¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤¹¤ëÆ°¤¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢NY¸¶Ìý¤Î¾å¾º¤¬Â³¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¾åÃÍÄÉ¤¤¤âÂ³¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃæÅì¾ðÀª¤ÎÉÔÆ©ÌÀ´¶¤«¤é¡¢½µËö¤ò¶´¤ó¤À¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó°Ý»ý¤Ë¤Ï¿µ½Å»ÑÀª¤¬¶¯¤¯¡¢¾å²¼¤È¤â¤ËÆ°¤¤Ë¤¯¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥æー¥í¥É¥ë¤â¶¹¤¤¥ì¥ó¥¸¤Ç¤Î¿ä°Ü¡£Ä«¤«¤é¤Î¥ì¥ó¥¸¤Ï1.1607-1.1622¥É¥ë¡£¥É¥ë±ßÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¸á¸å¤Ë¥É¥ë¹â¤¬¤ä¤ä¶¯¤Þ¤Ã¤Æº£Æü¤Î°ÂÃÍ¤òÉÕ¤±¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÃÍÉý¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥æー¥í±ß¤Ï184±ßÂæ¸åÈ¾¤Ç¤â¤ß¹ç¤¤¡£184.63－184.81±ß¤Î¥ì¥ó¥¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Æ°¤¡£15»þ¤Î4·î±Ñ¾®ÇäÇä¾å¹â¤¬¼å¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¼ã´³¤Î¥Ý¥ó¥ÉÇä¤ê¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÃÍÉý¤Ï¾®¤µ¤«¤Ã¤¿¡£Ä«¤«¤é¤Î¥ì¥ó¥¸¤Ï1.3417－1.3435¥É¥ë¡£
¡¡¥Ý¥ó¥É±ß¤Ï213.50±ß¤ò¶´¤ó¤À¤â¤ß¹ç¤¤¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤â¾å²¼¤È¤â¤ËÌÜÎ©¤Ã¤¿Æ°°Õ¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
MINKABUPRESS¡¡»³²¬