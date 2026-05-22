巨人は２２日、今月１３日の広島戦（福井）で通算３００本塁打を達成した坂本勇人内野手の記念グッズ第２弾を２２日から受注販売すると発表した。巨人公式オンラインストアで取り扱う。

記録達成時の打撃シーンや記念ロゴなどをデザインしたフォトフレーム、タペストリーのほか、ＮＩＫＥ製ファンギアＴシャツ、ＮＥＷ ＥＲＡ製キャップ、ＳＴＡＮＣＥ製ソックスなどのアパレルも用意されている。

パペットシリーズ「ライオンハヤト」の記念ロゴをあしらったフェイスタオルやアクリルスタンドなども登場する。

【商品一覧】

・ケース入り ＳＳＫメモリアルバット １００，０００円

・フォトフレーム ２４，０００円

・ＮＥＷ ＥＲＡ レプリカ ９ＦＩＦＴＹ［３００ＨＲ］（ブラック） ７，５００円

・ＮＥＷ ＥＲＡ レプリカ ９ＦＩＦＴＹ［＃６ ＨＡＹＡＴＯ ＳＡＫＡＭＯＴＯ］ ５，８００円

・ＮＩＫＥ ファンギア コットン Ｔシャツ ※Ｓ〜２ＸＬ ５，８００円

・ピグメントＴシャツ［ビジュアル］ ５，８００円

・プレーヤーズフェイスタオル［＃スーパースター坂本勇人］（ゴールド×ブラック） ２，５００円

・ＳＴＡＮＣＥ［ＨＡＹＡＴＯ ＳＡＫＡＭＯＴＯ］ ※Ｍ、Ｌ ３，８５０円

・ホームベース型タペストリー ３，３００円

・トートバッグ ３，０００円

・ランチトートバッグ ２，９００円

・Ａ３ポスター ２，６４０円

・アクリルスタンド［当日写真］ ２，６００円

・アクリルスタンド［ビジュアル］ ２，６００円

・フェイスタオル［当日写真］ ２，４００円

・ポーチ １，９００円

・ミニフラッグ １，４００円

・Ａ３ポスター［ビジュアル］ １，０００円

■パペットシリーズ ライオンハヤト

・ハンドパペット ４，３００円

・フェイスタオル ３，２００円

・マグカップ ２，８００円

・ランチトートバッグ ２，８００円

・アクリルスタンド ２，６００円

・ハンドタオル １，８００円

・アクリルキーホルダー １，２００円

※金額は１０％消費税込み。

※受注期間は５月２２日〜２８日（木）正午。ＳＴＡＮＣＥソックスのみ予約販売。

※「ライオンハヤト ハンドパペット」は、３００点限定販売。

詳細は球団公式ホームページまで。