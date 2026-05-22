宮内庁は、天皇皇后両陛下が、今月16日と17日に愛媛県を訪問された際、訪れた動物園で撮影された動物との記念写真を公開しました。

22日、宮内庁が新たに公開したのは、天皇皇后両陛下が「全国植樹祭」に出席するため今月16日から1泊2日で愛媛県を訪問された際の写真5枚で、陛下が愛用しているデジタルカメラで侍従が撮影したものです。

両陛下は17日、砥部町の「愛媛県立とべ動物園」を訪れ、飼育員らから話を聞きながら、ホッキョクグマやオランウータンをご覧になりました。

■人工哺育のホッキョクグマ「ピース」皇后さま「会うのが夢」

両陛下は、日本初の人工哺育で育てられたホッキョクグマ「ピース」をご覧になりました。

誕生から26年間以上ピースを担当している飼育員の高市敦広さんから、人工哺育の苦労やピースの体調などについて、熱心に質問をしながら聞かれていました。

また、高市さんとその家族と懇談し、赤ちゃんだったピースを自宅で育てた思い出などの話に関心深く耳を傾けられていたということです。

両陛下はテレビ番組を見て以前からピースや飼育員について知っていて、皇后さまは「ピースに会うのが夢でした」と述べられたということです。

■オランウータンをほほえましくご覧に…保護活動の振興を願われる

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両陛下は、共同繁殖のためにインドネシアから受け入れたオランウータン「ジェニファー」とそのパートナー「ハヤト」をご覧になりました。

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両陛下は以前からオランウータンの保護活動に関心を寄せていて、人なつっこいオランウータンをほほえましく思うとともに、小動物の保護活動への理解が一層深まり、取り組みが進むことを願われていたということです。

天皇ご一家は長年にわたりお住まいで保護犬や保護猫を飼うなど、日頃から動物に愛情を寄せられてきました。