ゲースロ前日譚『ナイト・オブ・ザ・セブン・キングダムズ』ブルーレイコンプリート・ボックスが発売決定

世界を震撼させた壮大なファンタジー戦記『ゲーム・オブ・スローンズ』。その系譜を継ぐ新たな物語『ナイト・オブ・ザ・セブン・キングダムズ＜シーズン1＞』のブルーレイコンプリート・ボックス（2枚組）が、2026年7月29日（水）に発売されることが決定した。

『ゲースロ』と『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』を繋ぐ、100年前のウェスタロス

本作は、本家『ゲーム・オブ・スローンズ』の約100年前、そしてその前日譚である『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』の約100年後という、二つの大作のはざまの時代を舞台にしている。

原作は、天才クリエイターであるジョージ・R・R・マーティンの中編小説「七王国の騎士」。作中で描かれるのは、ターガリエン家が今なお鉄の玉座を守り、“最後のドラゴン”の記憶が人々の心に生々しく残っている時代。名もなき放浪の騎士と少年従者が、誇りと絆を胸に立ち上がる姿を、圧倒的なスケールで描き出す。

口コミで世界が熱狂！異例のスピードで長期シリーズ化した『ナイト・オブ・ザ・セブン・キングダムズ』

『ナイト・オブ・ザ・セブン・キングダムズ』のアメリカでの平均視聴者数は1,400万人、全世界では2,600万人を突破し、HBO Maxの歴代3位となる驚異的なデビュー成績を記録。さらに、最終話の視聴者数が初回比でプラス42パーセントを叩き出すなど、エピソードを重ねるごとにファンを増やしていく“口コミ型ヒット”の理想形を見せつけた。

この世界的な熱狂を受け、全米放送前である2025年11月の段階で早くもシーズン2の制作が決定。原作者のジョージは、10〜12作に及ぶ「ダンク＆エッグ長編構想」を明かしており、今後さらなる長期シリーズへと発展していくことは確実視されている。

壮大さから親密さへ――原作者も絶賛する凸凹バディの絆

本作の最大の魅力は、これまでのシリーズが持っていた「国家間の壮大なパワーゲーム」から、一歩踏み込んだ「人間同士の親密なドラマ」へとシフトした点にある。

主役となるのは、放浪の騎士ダンクと、彼に仕える風変わりな従者エッグ。旅を通じて育まれる凸凹バディの絆は、多くの視聴者の心を掴んだ。米メディアMoviefoneはこのコンビを「シリーズ成功の原動力」と高く評価。ジョージ自身も「最高の実写化の一つ」と惜しみない賛辞を送っている。

緻密に作り込まれたターガリエン家の伝承など、従来のファンを唸らせる要素が散りばめられている一方で、単独の物語としても非常に完成度が高い。そのため、本作から初めてウェスタロスの世界に触れるというビギナーにとっても、最適なエントリー作品となっている。

必見！ 配信未公開の貴重な舞台裏を収録

今回発売されるブルーレイコンプリート・ボックスには、本編全話に加え、ファン垂涎の映像特典が多数収録される。

配信時には観ることのできなかった各エピソードの「撮影の舞台裏」や、キャスト・スタッフによる作品解説など、ウェスタロスの世界をより深く旅するための貴重な新規映像は必見だ。名もなき騎士と少年の冒険を、ぜひ極上のクオリティで目撃してほしい。

『ナイト・オブ・ザ・セブン・キングダムズ』商品情報

【発売日】

2026年7月29日（水）

※レンタルDVD同日リリース

【価格】

ブルーレイコンプリート・ボックス（2枚組）10,780円（税込）

【映像特典】

Disc1

●撮影の舞台裏[第１話][第２話][第３話]

●作品ができるまで

Disc2

●撮影の舞台裏[第４話][第５話][第６話]

●スタッフとキャストが語る「ナイト・オブ・ザ・セブン・キングダムズ」

●NG集

●メイキング ＃１

●メイキング ＃２

●メイキング ＃３

●キャラクター紹介[ダンク][エッグ]

●エッグと巡るアッシュフォードのセット

【キャスト】

サー・ダンカン（“ダンク”）：ピーター・クラフィ

エッグ：デクスター・ソル・アンセル

ライオネル・バラシオン：ダニエル・イングス

ベイラー・ターガリエン：バーティ・カーヴェル

銅貨の樹（ペニーツリー）のサー・アーラン：ダニー・ウェッブ

メイカー・ターガリエン：サム・スプルエル

レイマン・フォソウェイ：ショーン・トーマス

エリオン・ターガリエン：フィン・ベネット

サー・ステッフォン・フォソウェイ：エドワード・アシュリー

タンセル：タンジン・クロフォード

デイロン・ターガリエン：ヘンリー・アシュトン

鋼のペイト：ユーセフ・カーコア

【スタッフ】

原作・脚本・製作総指揮：ジョージ・R・R・マーティン

共同クリエイター・ショーランナー・製作総指揮：アイラ・パーカー

製作総指揮：サラ・ブラッドショー、ライアン・コンダル、

オーウェン・ハリス、ビンス・ジェラルディス

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日本語版制作スタッフ

字幕翻訳：川又勝利

【ストーリー】

第1話：草臥しの騎士（The Hedge Knight）

“草臥しの騎士”サー・アーランの従士として各地を放浪していたダンクは、恩師の死をきっかけに馬上槍試合への出場を決意し、アッシュフォードへ向かう。しかし道中の宿で出会った少年に従士にしてほしいと頼まれ…。

第2話：硬い塩漬け肉（Hard Salt Beef）

ダンクは槍試合に出場するため保証人を探すが、誰もサー・アーランのことを覚えておらず途方に暮れる。仕方なく試合の責任者のもとへ向かうが、城の広間でベイラー太子たちの話を立ち聞きしてしまい…。

第3話：従士（The Squire）

ついに馬上槍試合が開幕し、ダンクとエッグは他の騎士たちの試合を観戦して楽しむことにする。そんな中、ある勝負事を持ちかけられて心が揺らぐダンク。さらに王の孫であるエリオン王子も試合に参加し…。

第4話：七人（Seven）

アッシュフォード城の独房に投獄されたダンク。エッグはこれまで嘘をついていたことをダンクに謝罪する。さらにベイラー太子のもとへ連行されたダンクは、デイロンの偽証によりエッグ誘拐の嫌疑までかけられ…。

第5話：慈母の名において（In The Name Of The Mother）

“七の審判”が行われ、ついに七対七の決闘裁判が幕を開ける。決闘開始の角笛が吹かれ、激しく衝突する両陣営の騎士たち。一方、かつて“蚤の溜まり場”で暮らしていた頃のダンクの知られざる過去が明かされる。

第6話：明日（The Morrow）

“七の審判”が終わり、ベイラー太子の葬儀が執り行われる。太子の死によって自責の念に駆られていたダンクは、やりきれない思いでアッシュフォードを後にしようとするが、メイカー王子からあることを頼まれ…。

※全6話収録

※商品の仕様は変更となる可能性がございます。

「ナイト・オブ・ザ・セブン・キングダムズ＜シーズン1＞」ブルーレイコンプリート・ボックス（2枚組）

発売日：2026年7月29日(水) ※レンタルDVD同日リリース

価格：10,780円（税込）

権利元：ワーナー ブラザース ジャパン合同会社

発売・販売元：株式会社ハピネット・メディアマーケティング

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