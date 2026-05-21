『ハンドメイズ・テイル』続編『テスタメント／誓願』、早くもシーズン2へ更新決定

世界的な大ヒットを記録したディストピアドラマ『ハンドメイズ・テイル／侍女の物語』の続編ドラマ『テスタメント／誓願』が、シーズン1の最終話配信を前にシーズン2へ更新されたことがわかった。米Deadlineが報じている。

『ハンドメイズ・テイル』のDNAを継ぐ新章が異例のスピード更新

4月にデビューを果たしたばかりの『テスタメント／誓願』だが、5月27日（水）に配信が予定されているシーズン1フィナーレの直前という、異例のタイミングでの更新決定となった。

同社が発表したデータによると、『テスタメント／誓願』の注目度は配信を重ねるごとに増加。4月15日に配信された第4話は、配信初日の視聴者数が第1話（プレミア）に比べて20パーセント上昇。米HuluとDisney+での配信開始からわずか8日間で、世界累計視聴時間が1,100万時間を突破した。

その勢いは衰えるどころかさらに拡大しており、第8話の配信初日視聴数は第1話から76パーセントもジャンプアップ。現在までに配信されたエピソードの総視聴時間は、世界累計で4,500万時間を超える驚異的な数字を記録している。米大手の辛口批評サイトRotten Tomatoes（ロッテン・トマト）でも平均88パーセントという高評価をキープしている。

5月20日には第9話が全米および世界各国で一斉に配信され、5月27日の最終話（フィナーレ）に向けてディストピアの熱狂は最高潮に達している。

豪華キャスト陣と『ハンドメイズ・テイル』スターのサプライズ復帰

本作には、本家に登場するリディアことアン・ダウド、チェイス・インフィニティ（『ワン・バトル・アフター・アナザー』）、ルーシー・ハリデイ（『California Schemin’（原題）』）、メイベル・リー（『The Tailings（原題）』）、エイミー・サイメッツ（『スイート・トゥース：鹿の角を持つ少年』）、ブラッド・アレクサンダー（『YOU ー君がすべてー』）らが出演。さらに、『ハンドメイズ・テイル』の主演スターであるエリザベス・モスがジューン・オズボーン役を再演し、サプライズでゲスト出演を果たしたことも大きな話題を呼んだ。

原作はマーガレット・アトウッドの同名小説、強力な製作陣も続投

『ハンドメイズ・テイル／侍女の物語』と同様に、本作もマーガレット・アトウッドの同名小説に基づいている。ブルース・ミラーが本シリーズを創作し、製作総指揮およびショーランナーを務めている。

また、ウォーレン・リトルフィールド、エリザベス、スティーヴ・スターク、シャナ・スタイン、マヤ・ゴールドスミス、ジョン・ウェバー、シーラ・ホッキン、ダニエル・ウィルソン、フラン・シアーズ、そしてマイク・バーカーも製作総指揮として名を連ねている。なお、マイクは最初の3話とフィナーレの監督も担当した。

『テスタメント／誓願』はDisney+（ディズニープラス）にて独占配信中。（海外ドラマNAVI）

参考元：Deadline

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