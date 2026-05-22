病気ではないが決して快調でもない……。年を重ねると増えてくる“なんとなく不調”に効く体操を、ごぼう先生が毎回ひとつ考案。体を動かして、不調を撃退しよう！

■今週の体操は…暑熱順化に朝からピンシャキ！体操

酷暑の夏が来る前に、今のうちに体を暑さに慣らす「暑熱順化」をはじめましょう。ポイントは汗をかきやすくして体温調節機能を高めること。発汗量をコントロールする自律神経をしっかり整えることが重要です。朝はリラックスモードの副交感神経がアクティブモードの交感神経に切り替わる、大事なタイミング。メリハリある体操で体をしっかり目覚めさせることで、スムーズに自律神経が切り替わり、体温調節機能も高めてくれますよ。

【1】背筋を伸ばして椅子に座り、両ひじを胸の高さまで上げて軽く曲げる。これが基本姿勢。

【2】両足を床につけたまま、右ひじを左のももにつけるように上半身をひねる。



【3】【2】の姿勢から、上半身を反対方向にひねって、左手をななめ前方に「ピーン」と伸ばす。左右3回ずつ繰り返す。



朝に行う30分程度のウオーキングはさまざまな健康効果が認められています。少し汗ばむことで汗腺の動きが正常になり、日中もしっかりと体温調整ができるようになります。

【PROFILE】

ごぼう先生

10万人以上のシニアを笑顔にしてきた“大人のための体操のお兄さん”。とにかく簡単でわかりやすく、楽しい体操が人気。SNSでも発信し、幅広い世代から支持を集めている。