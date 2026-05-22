【ユニクロのマニア】が選ぶ！「正直、想像以上だった」狙うべきおすすめワンピースとは？

さらっと1枚で決まるワンピースは、これからの季節に頼れる存在。とはいえ、シルエットや素材感によっては「なんだか部屋着っぽい……」と感じることも。そこで今回は、【ユニクロ】マニアライターが実際に愛用 or 試着して「これは想像以上だった」と感じた優秀ワンピースをレポート！ 着るだけで品良くきまる美シルエットワンピから、着回し力抜群のシャツワンピまで、今チェックしておきたい注目アイテムを紹介します。

きちんと見え × 動きやすさを両立した機能性ワンピ

【ユニクロ】「ウルトラストレッチエアリズムワンピース / ノースリーブ」\2,990（税込）

筆者も定期的に買い足すほど、リアルに愛用しているウルトラストレッチワンピ。1番のお気に入りポイントは、美しいシルエットです。ウエストはきゅっとフィットしつつも、裾に向かって優雅に広がるフレアシルエットで、着るだけで女性らしいラインを演出してくれます。伸縮感があり動きやすいのも魅力。さらにエアリズム素材を使用しているので、汗をかいてもさらりとした着心地をキープしてくれるんです。パーカーを羽織ってカジュアルに、ジャケットを重ねればきれいめにも対応OK。シーンを選ばずオールラウンドに活躍する1着です。