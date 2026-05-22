様々なディズニーデザインのジュエリーを販売しているジュエリーブランドの「ケイウノ」

そんな「ケイウノ」から、ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー』シリーズに登場するキャラクターモチーフの新作ジュエリーが登場！

ラインナップは、「ロッツォ」をモチーフにしたネックレス1種類、「バターカップ」と「ダッキー＆バニー」をモチーフにしたピアスの2種類です。

ケイウノ ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー』ジュエリー

発売日：2026年6月26日（金）

販売店舗：全国のケイウノ店舗、ケイウノオフィシャルサイト

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ディズニーデザイン ジュエリーのオーダーメイドを手がける「ケイウノ」

婚約指輪、結婚指輪、ネックレスやリングなどのファッションジュエリー、時計など、これまでに6万種類以上が生み出されています。

今回紹介するのは、そんな「ケイウノ」から登場する、ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー』シリーズのジュエリーです☆

小さな姿になっても、表情やポーズにはキャラクターらしい楽しさがいっぱい！

身につけても、眺めても、作品の世界を近くに感じられるデザインに仕上げられています。

Lotso（ロッツォ）ネックレス

素材と価格：【シルバー925,ピンクゴールドコーティング】23,100円（税込）、【K18ピンクゴールド】154,000円（税込）

チェーン：全長45cm（小豆 幅約1.0mm,アジャスター環付き／40cmに調節可）

トップ：タテ約10.8mm ヨコ約9.8mm 厚み約5.6mm

『トイ・ストーリー』シリーズに登場する「ロッツォ」をモチーフにしたネックレス。

コンセプトは、“ぎゅっとしたくなる、その愛嬌。気づけば心をつかまれている――”

「ロッツォ」が両手を広げたポーズを、小さなサイズの中で立体的に表現しています！

そして、抱きしめると甘いイチゴの香りがする「ロッツォ」らしく、バックチャームには“いちご”のモチーフをプラス。

ウィンクをしているような愛らしい表情にも注目です◎

それから、ぬいぐるみのようなコロンとしたフォルムも丁寧に作りこまれています。

物語の世界観をさりげなく表現しているので、普段使いにもぴったり！

Buttercup（バターカップ）ピアス

素材と価格：【シルバー925,ピンクゴールドコーティング】33,000円（税込）

トップ（バターカップ）：タテ約9.6mm ヨコ約9.4mm 厚み約2.4mm

トップ（ハートモチーフ）：タテ約7.1mm ヨコ約7.7mm 厚み約2.0mm

ポスト：直径約0.7mm 長さ約13mm

付属：ピアスキャッチ

『トイ・ストーリー』シリーズに登場するユニコーンのぬいぐるみ「バターカップ」をモチーフにしたピアス。

コンセプトは、“バターカップのやさしい気持ちを、いつもそばに”

愛らしい表情や丸みのあるフォルムを、ジュエリーブランドならではの繊細な造形で立体的に表現しています☆

また、素材にはシルバーを使用し、やわらかなピンクゴールドコーティングでキュートな印象に！

片方は、特徴的なハート型の鼻にちなんでハートモチーフで製作され、左右で異なるデザインが楽しめます。

Ducky & Bunny（ダッキー＆バニー）ピアス

素材と価格：【シルバー925】33,000円（税込）

素材：シルバー（ロジウムコーティング / イエローゴールドコーティング）

※「ダッキー」モチーフはイエローゴールドコーティング

トップ（ダッキー）：タテ約5.2mm ヨコ約6.0mm 厚み約2.3mm

トップ（バニー）：タテ約7.3mm ヨコ約6.8mm 厚み約2.6mm

ポスト：直径約0.7mm 長さ約13mm

付属：ピアスキャッチ

『トイ・ストーリー』シリーズに登場する「ダッキー」と「バニー」をモチーフにしたピアス。

コンセプトは、“最高の相棒は、いつも一緒。ダッキーとバニー、ふたりの関係をピアスに”

ふたりの愛らしい表情を、繊細な造形で立体的にデザインし、素材にはシルバーを使用。

「ダッキー」にはイエローゴールドコーティングをほどこし、「バニー」はシルバーカラーで仕上げることで、それぞれのキャラクターらしい色合いを表現しています！

ふたりはいつも一緒に行動する、仲良しコンビ。

ユーモアたっぷりで少し大胆、それでいてどこか憎めない愛らしさを持つ「ダッキー」と「バニー」の関係性を、左右で楽しめるデザインに仕上げています☆

『トイ・ストーリー』のファンへ贈る、遊び心と特別感を兼ね備えたジュエリー。

「ケイウノ」から2026年6月26日（金）に発売される、ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー』シリーズのネックレスとピアスの紹介でした。

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