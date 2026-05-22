◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」

ソフトバンク・周東佑京外野手（３０）の走塁に改めて驚かされた。今月１０日のロッテ戦（みずほペイペイ）。１―２の３回２死三塁、ロッテ・毛利の柳田への初球、三塁をスタート。猛スピードで頭から本塁へ。同点の単独ホームスチールが記録された。

意表をついた仕掛けに対して、投手がボーク、捕手が打撃妨害を取られても得点が入るケース。試合後、周東が「こういうのがあると思わせるだけで投げづらいでしょう」と話した攻めのプレーは、他球団に不気味さを与え続けるものだったと思う。

一塁へのヘッドスライディングにも技術が詰まっている。４月７日の西武戦（みずほペイペイ）、１―１の３回１死。カウント２―２から西武・隅田の変化球にバットを出した。打球は二遊間へのゴロ。遊撃の名手・源田が軽快な動きでさばいたが、わずかに早く周東の左手が一塁ベースに触れて内野安打となった。

「駆け抜け」とどちらが速いか議論もあるが、周東のヘッドスライディングには根拠がある。地面との接地が多い一般的な動作と違い、ベースに到達するまで体がほとんど接地せず手で直接ベースに触れるのが周東流。「三森（現ＤｅＮＡ）がやっていて。タイムも一番速いと出ている」。負傷のリスクも考慮し、小久保監督は原則的に一塁へのヘッドスライディングＯＫの構えではないが「とっさに出ている。けがを怖がっていたら野球はできない」（周東）と本能的に動いている。

球界屈指の韋駄天（いだてん）が見せる“奥義”。０コンマ何秒を縮めるこだわりにも、プロフェッショナルを感じる。（ソフトバンク担当・森口 登生）

◆森口 登生（もりぐち・とうい）２０２４年入社。今季から鷹番。