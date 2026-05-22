巨人は２２日、オフィシャルパートナーのＮＩＫＥが手がけるファンギアコレクションの新商品を発売すると発表した。２２日から公式オンラインストアと東京ドーム公式グッズショップ「ＧＩＡＮＴＳ ＯＦＦＩＣＩＡＬ ＴＥＡＭ ＳＴＯＲＥ」で取り扱う。

新商品は、これからの季節に最適なＴシャツのほか、ＴＧロゴをあしらった軽量で動きやすいショーツやウィメンズアイテムなどが多数用意されている。

【商品情報】

・コットン ヘビーウェイトＴシャツ［ＴＯＫＹＯ ＷＯＲＤＭＡＲＫ］（グレー） ９，４００円

・ポリエステル ウーブン ショーツ［Ｈｏｍｅ ｐｌａｔｅ ＴＧ］（ブラック） ８，８００円

・スラブ Ｔシャツ［ＴＹＯ ＧＩＡＮＴＳ １９３４］（ブラック） ６，８００円

・トライブレンド Ｔシャツ［ＴＯＫＹＯ ＧＩＡＮＴＳ ＴＧ］（グレーヘザー、ブラックヘザー） ６，４００円

・ポリエステル Ｔシャツ［ＴＧ ＥＮＧＩＮＥＥＲＥＤ ＦＯＲ］（グレー、ブラック） ６，４００円

・ポリエステル Ｔシャツ［ＧＩＡＮＴＳ ＴＧ］（ブラックヘザー） ６，４００円

・ウィメンズ クロップＴシャツ［ＴＧ ＧＩＡＮＴＳ ＢＡＳＥＢＡＬＬ］（ブラック） ６，８００円

・ウィメンズ ポリエステル チュニックＴシャツ［ＢＩＧ ＴＧ］（ブラック） ６，８００円

・ウィメンズ トライブレンド Ｔシャツ［ＴＯＫＹＯ ＧＩＡＮＴＳ ＴＧ］（グレーヘザー） ６，４００円

・ウィメンズ スラブ Ｔシャツ［Ｓｃｒｉｐｔ Ｇｉａｎｔｓ×ＴＧ］（ブラック） ６，４００円

詳細は球団公式ホームページまで。