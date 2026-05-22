来季からシャビ・アロンソ監督を新監督に迎えることが決まったイングランド・プレミアリーグのチェルシーが、ボーンマス所属のＵ―２１フランス代表ＦＷエリ・ジュニオール・クルピ（１９）の獲得を目指すことが明らかになった。

英大衆紙『ザ・サン』が「８０００万ポンド（約１７３億６０００万円）争奪戦」と見出しを打って掲載した記事によると、チェルシーはアーセナルとの競合を承知で、今夏にクルピの獲得を目指すという。

クルピは５月１９日に行われたホーム戦でマンチェスターＣの今季優勝の望みを奪う先制弾を奪い、今季のゴール数を『１３』に伸ばし、プレミアリーグの１０代選手デビュー・シーズン・ゴール記録を更新。ちなみにこれまでの記録は１９９３−９４年シーズンのロビー・ファウラー、１９９９ー００年シーズンのロビー・キーンの二人が『１２』ゴールで並んでいた。

１０代選手記録を更新した決定力に加え、１トップ、トップ下、左サイドでプレーができるユーティリティー性も備えるクルピには、早くからアーセナルも注目。マンチェスターＣの１−１ドローで今季の優勝をアーセナルにもたらした縁もあり、アロンソ新監督を迎えて意気上がるチェルシーが本気になったことで、ロンドン２大クラブ間の激しい争奪戦が繰り広げられることが予想される。・