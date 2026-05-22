ヒューイ・デューイ・ルーイも登場！セガプライズ ディズニー「ダック・ファミリーとデイジー」 ぬいぐるみVol.3
セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！
今回は2026年5月22日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ダック・ファミリーとデイジー」 ぬいぐるみVol.3を紹介します☆
セガプライズ ディズニー「ダック・ファミリーとデイジー」 ぬいぐるみVol.3
登場時期：2026年5月22日より順次
サイズ：全長約7×7×16cm
種類：全5種類（ドナルドダック、デイジーダック、ヒューイ、デューイ、ルーイ）
投入店舗：全国のゲームセンターなど
6月9日は「ドナルドダック」のお誕生日。
そんな記念日に合わせて、セガプライズからダック・ファミリー「ドナルドダック」「デイジーダック」「ヒューイ」「デューイ」「ルーイ」のぬいぐるみが登場します！
全長約7×7×16cmと、飾りやすく持ち歩きもしやすいサイズ感が魅力的☆
全5種類のラインナップで、どれも愛らしい表情がポイントです。
ドナルドダック
お馴染みのブルーのセーラーコスチュームを着用した「ドナルドダック」のぬいぐるみ。
立体的に表現されたぷっくりとしたくちばしもポイントです。
デイジーダック
「デイジーダック」のぬいぐるみも登場。
長いまつ毛に大きな目がとってもチャーミング！
ヒューイ
赤いお洋服を着た「ヒューイ」のぬいぐるみ。
優しい表情にほっこりと癒やされます☆
デューイ
青い帽子に青いお洋服の「デューイ」もラインナップ。
ちょこんと座った姿が愛らしさ満点です。
ルーイ
緑のお洋服でコーディネートされた「ルーイ」のぬいぐるみも！
「ヒューイ」と「ルーイ」と3兄弟で揃えたくなるかわいさです。
記念日にぴったりな「ドナルドダック」たちの小さなぬいぐるみ。
セガプライズの「ダック・ファミリーとデイジー」 ぬいぐるみVol.3は、2026年5月22日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆
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