セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！

今回は2026年5月22日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ダック・ファミリーとデイジー」 ぬいぐるみVol.3を紹介します☆

セガプライズ ディズニー「ダック・ファミリーとデイジー」 ぬいぐるみVol.3

登場時期：2026年5月22日より順次

サイズ：全長約7×7×16cm

種類：全5種類（ドナルドダック、デイジーダック、ヒューイ、デューイ、ルーイ）

投入店舗：全国のゲームセンターなど

6月9日は「ドナルドダック」のお誕生日。

そんな記念日に合わせて、セガプライズからダック・ファミリー「ドナルドダック」「デイジーダック」「ヒューイ」「デューイ」「ルーイ」のぬいぐるみが登場します！

全長約7×7×16cmと、飾りやすく持ち歩きもしやすいサイズ感が魅力的☆

全5種類のラインナップで、どれも愛らしい表情がポイントです。

ドナルドダック

お馴染みのブルーのセーラーコスチュームを着用した「ドナルドダック」のぬいぐるみ。

立体的に表現されたぷっくりとしたくちばしもポイントです。

デイジーダック

「デイジーダック」のぬいぐるみも登場。

長いまつ毛に大きな目がとってもチャーミング！

ヒューイ

赤いお洋服を着た「ヒューイ」のぬいぐるみ。

優しい表情にほっこりと癒やされます☆

デューイ

青い帽子に青いお洋服の「デューイ」もラインナップ。

ちょこんと座った姿が愛らしさ満点です。

ルーイ

緑のお洋服でコーディネートされた「ルーイ」のぬいぐるみも！

「ヒューイ」と「ルーイ」と3兄弟で揃えたくなるかわいさです。

記念日にぴったりな「ドナルドダック」たちの小さなぬいぐるみ。

セガプライズの「ダック・ファミリーとデイジー」 ぬいぐるみVol.3は、2026年5月22日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆

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