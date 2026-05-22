お笑いコンビ「鬼越トマホーク」の金ちゃん（40）が21日に自身のX（旧ツイッター）を更新。「警視庁」を名乗る不審な電話がかかってきたとし、注意を呼びかけた。

金ちゃんは「ついさっき非通知で電話があり電話に出たところ『警視庁捜査本部なのですが少しよろしいですか？あなたが事件の参考人になってるので警察署まで来て欲しいのですが可能でしょうか？』と言われました」と、不審な着信があったと報告。

「どういうことですか？と聞くと『被害者の調査をしていたらあなたのクレジットカードの明細が出てきて参考人としてお話を聞きたいです』と。どこに行けばいいですか？と聞いたら『霞ヶ関の警察庁までお越しください』と言われ、『分かりました！伺います』と答えると『お待ちしてます！』と電話を切られたのですが、さすがに荒すぎて騙される奴いないだろと思うのですが、フルネームも知られてたし奇妙でした」

また「この場合長く話したら金が取られるとかあるのかなと思いつつ向こうに なんのメリットがあるのか分からないので詳しい方教えてください。流石に騙される人も居ないと思いますが皆さんお気をつけください！」と呼びかけていた。