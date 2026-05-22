¾å¾ì´ë¶È¡¢7Ç¯Ï¢Â³ºÇ¹â±×¤Ø¡¡27Ç¯3·î´ü¡¢AI¥Ö¡¼¥àÄÉ¤¤É÷
¡¡¾å¾ì´ë¶È¤Î2027Ç¯3·î´ü¤Î½ãÍø±×¸«ÄÌ¤·¹ç»»¤¬52Ãû3419²¯±ß¤È¤Ê¤ê¡¢Á°´ü¤ËÈæ¤Ù7.7¡óÁý¤¨¤ë¤³¤È¤¬22Æü¡¢SMBCÆü¶½¾Ú·ô¤Î½¸·×¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£7Ç¯Ï¢Â³¤ÇºÇ¹â±×¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¡£À¤³¦Åª¤Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¥Ö¡¼¥à¤òÄÉ¤¤É÷¤Ë¡¢È¾Æ³ÂÎÀ½Â¤ÁõÃÖ¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤ëÅÅµ¤µ¡´ï¤¬Á´ÂÎ¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ë¡£ÃæÅì¾ðÀª¤Îº®Íð¤ËÈ¼¤¦¸¶Ìý¹â¤ÇÇ³ÎÁÈñ¤ÎÉéÃ´¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¶õ±¿¤ä³¤±¿¤Ï¸º±×¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤ÎºÇ¾å°Ì»Ô¾ì¥×¥é¥¤¥à¤Ë¾å¾ì¤¹¤ë´ë¶È¤òÃæ¿´¤Ë21Æü¤Þ¤Ç¤Ë27Ç¯3·î´ü¤Î¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤ò³«¼¨¤·¤¿1046¼Ò¤ò½¸·×¤·¤¿¡£
¡¡ÅÅµ¤µ¡´ï¤Ï57.0¡óÁý¤Î6Ãû881²¯±ß¡£8.3¡óÁý¤È¤Ê¤ë¼«Æ°¼Ö¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Í¢Á÷ÍÑµ¡´ï¡Ê5Ãû778²¯±ß¡Ë¤ò¾å²ó¤ë¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤ÏÁ¡°Ý¤¬2.5ÇÜ¤Î2095²¯±ß¡£²Á³ÊÅ¾²Ç¤ò¿Ê¤á¡¢È¾Æ³ÂÎ¤ä¼«Æ°¼Ö¤Ê¤É»º¶È¸þ¤±»ñºà¤ÎÀ¸»º¤â¿¤Ó¤ë¡£¸¶ÎÁÃº¤Ê¤É¸¶ºàÎÁÈñ¤Î¹âÆ¤Çºß¸Ë¤ÎÉ¾²ÁÂ»±×¤¬²þÁ±¤¹¤ëÅ´¹Ý¤Ï70.4¡óÁý²Ã¤¹¤ë¡£¶ä¹Ô¤ÏÍø¤¶¤ä³ÈÂç¤Ë¤è¤ê¡¢10.9¡óÁý¤Î9Ãû525²¯±ß¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¶õ±¿¤Ï32.8¡ó¸º¤Î2060²¯±ß¡¢³¤±¿¤Ï16.7¡ó¸º¤Î4981²¯±ß¡£