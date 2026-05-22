元放送作家の鈴木おさむ氏（54）が21日、自身のX（旧ツイッター）を更新。物議を呼んでいる番組内での「嫌いな芸能人」告白企画について言及した。

タレントの鈴木紗理奈が21日に自身のSNSを更新し、番組で「嫌いな芸能人」として自身の名前を出されたことを受け、名前を出したタレントと番組制作側に不快感を示した。これが芸能人やファンの間で多くの物議を呼んでいる。

鈴木氏もこのことを受けてか、「これから嫌いな人を発表するときは当人同士がいるときか、サプライズで出てくる時か、どちらかにしよう！それがよい！！それがバラエティー！」と持論を投稿した。

この投稿にフォロワーからは「そもそも嫌いな人発表って面白いことなのですか？」「もうみんな自己紹介の時に嫌いな芸人を必ず言うとかにしたらいい」「いない人の話しはしない方がいい」「最近、考えればわかんだろ…と思う事が増えました」などさまざまな意見が寄せられた。

紗理奈の投稿には、アイドルユニット「仮面女子」のメンバーで、車いすユーザー・猪狩ともか、作家・乙武洋匡氏らもそれぞれのSNSで番組づくりに苦言を呈していた。