巨人はニューエラ製カジュアルキャップの新商品を２２日から発売すると発表した。公式オンラインストアと、東京ドームの公式グッズショップ「ＧＩＡＮＴＳ ＳＴＯＲＥ ＮＥＷ ＥＲＡ」で取り扱う。

９ＦＯＲＴＹ Ａ ＦＲＡＭＥ ＴＲや、９ＴＷＥＮＴＹなどの定番カジュアルモデルに新カラーが登場。人気の「Ｍｉｃｒｏ ＹＧ」「Ｍｉｃｒｏ ＴＧ」ロゴに加え、「Ｓｃｒｉｐｔ Ｇｉａｎｔｓ」ロゴなど、豊富なロゴのバリエーションが用意されている。

■商品情報

・９ＦＩＦＴＹ ＴＲ［ＴＧ］（クローム×クローム） ６，８００円

・９ＦＯＲＴＹ Ａ ＦＲＡＭＥ ＴＲ［ＹＧ ＧＩＡＮＴＳ Ｍｅｓｈ Ｅｍｂｒｏｉｄｅｒｙ］（カーキ×ホワイト、クローム×ブラック） ５，４００円

・９ＦＯＲＴＹ Ａ ＦＲＡＭＥ ＴＲ［ＴＧ ＴＯＫＹＯ Ｍｅｓｈ Ｅｍｂｒｏｉｄｅｒｙ］（オリーブ×ホワイト、クローム×ブラック、ブルーティント×ホワイト） ５，４００円

・９ＴＷＥＮＴＹ［ｍｉｃｒｏ ＹＧ］（グレー×ホワイト、オリーブ×ホワイト、カーキ×ホワイト、ピンク×ホワイト、ペールグリーン×ホワイト、ホワイト×ブラック） ５，２００円

・９ＴＷＥＮＴＹ［ｍｉｃｒｏ ＴＧ］（カーキ×ホワイト、グレー×ホワイト、コルク×ホワイト、スレートブルー×ホワイト、ピーチ×ホワイト、ビーチキスブルー×ホワイト、ホワイト×ブラック）５，２００円

・９ＴＷＥＮＴＹ［Ｓｃｒｉｐｔ Ｇｉａｎｔｓ］（カーキ×ウィート、グレー×ホワイト、クローム×ブラウン、ストーン×ブラック、バーントウッド×イエロー、ブラック×ブラック、ブラック×ホワイト） ５，２００円

・９ＦＯＲＴＹ ユース［ＹＧ、ＴＧ］（クローム×ブラック） ４，６００円

・９ＴＷＥＮＴＹ ユース［ｍｉｎｉ ＴＧ］（カーキ×ホワイト） ４，６００円

詳細は球団公式ホームページまで。