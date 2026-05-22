ニューエラ製カジュアルキャップ（球団提供）

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　巨人はニューエラ製カジュアルキャップの新商品を２２日から発売すると発表した。公式オンラインストアと、東京ドームの公式グッズショップ「ＧＩＡＮＴＳ　ＳＴＯＲＥ　ＮＥＷ　ＥＲＡ」で取り扱う。

　９ＦＯＲＴＹ　Ａ　ＦＲＡＭＥ　ＴＲや、９ＴＷＥＮＴＹなどの定番カジュアルモデルに新カラーが登場。人気の「Ｍｉｃｒｏ　ＹＧ」「Ｍｉｃｒｏ　ＴＧ」ロゴに加え、「Ｓｃｒｉｐｔ　Ｇｉａｎｔｓ」ロゴなど、豊富なロゴのバリエーションが用意されている。

■商品情報

・９ＦＩＦＴＹ　ＴＲ［ＴＧ］（クローム×クローム）　６，８００円

・９ＦＯＲＴＹ　Ａ　ＦＲＡＭＥ　ＴＲ［ＹＧ　ＧＩＡＮＴＳ　Ｍｅｓｈ　Ｅｍｂｒｏｉｄｅｒｙ］（カーキ×ホワイト、クローム×ブラック）　５，４００円

・９ＦＯＲＴＹ　Ａ　ＦＲＡＭＥ　ＴＲ［ＴＧ　ＴＯＫＹＯ　Ｍｅｓｈ　Ｅｍｂｒｏｉｄｅｒｙ］（オリーブ×ホワイト、クローム×ブラック、ブルーティント×ホワイト）　５，４００円

・９ＴＷＥＮＴＹ［ｍｉｃｒｏ　ＹＧ］（グレー×ホワイト、オリーブ×ホワイト、カーキ×ホワイト、ピンク×ホワイト、ペールグリーン×ホワイト、ホワイト×ブラック）　５，２００円

・９ＴＷＥＮＴＹ［ｍｉｃｒｏ　ＴＧ］（カーキ×ホワイト、グレー×ホワイト、コルク×ホワイト、スレートブルー×ホワイト、ピーチ×ホワイト、ビーチキスブルー×ホワイト、ホワイト×ブラック）５，２００円

・９ＴＷＥＮＴＹ［Ｓｃｒｉｐｔ　Ｇｉａｎｔｓ］（カーキ×ウィート、グレー×ホワイト、クローム×ブラウン、ストーン×ブラック、バーントウッド×イエロー、ブラック×ブラック、ブラック×ホワイト）　５，２００円

・９ＦＯＲＴＹ　ユース［ＹＧ、ＴＧ］（クローム×ブラック）　４，６００円

・９ＴＷＥＮＴＹ　ユース［ｍｉｎｉ　ＴＧ］（カーキ×ホワイト）　４，６００円

　詳細は球団公式ホームページまで。