◆陸上 関東学生対校選手権 第２日（２２日、栃木・カンセキスタジアムとちぎ）

女子１部４００メートル決勝は日体大の青木アリエ（４年）が５４秒２７で３連覇を達成。「学生１位は私だって意地とプライドで走った感じです」とさわやかな笑顔を見せた。前髪は眉毛よりも上に切ってイメージチェンジ。「今日に関しては、前髪に注目してもらいました。４継（４００メートルリレー）メンバーでみんなで切ろうって。みんなオン眉なので注目してください」とアピールも忘れなかった。

風が強く吹き荒れ、良いコンディションとは言えない中でのレースだったが「残り２００でスピードに乗れたら乗って、ラストは粘る」と冷静に走り、圧巻Ｖ。この後、４００メートルリレー決勝もあることから「次のレースに疲労をためないようにラスト２０メートルくらいは落としました。その中では良いタイムで走れたと思います」と話した。

４月に溶連菌で体調を崩し、順調なシーズンインとはいかなかった。それでも今回のレースで「４００のレース感覚はつかめてきました。練習では体力は１００パーセント戻っていませんが、感覚的には良い感じに戻ってきました」と手応えを得たようだった。

関東インカレは１９１９年に第１回大会が行われ、今年が第１０５回。１９２０年に始まり、今年１月に第１０２回大会が行われた箱根駅伝より歴史は長い。例年５月に開催。各校各種目に３人以内が出場できる。１位８点、２位７点…８位１点が与えられ、対校戦で総得点を競う。男子は１６校の１部、それ以外の２部、大学院生の３部に分けられる。１部の１５、１６位と２部の１、２位が翌年に入れ替わる。女子はすべての大学が１部、大学院生が２部で入れ替えはない。