国民民主党の榛葉賀津也幹事長は２２日に国会内で定例会見を開き、同志社国際高校の女子生徒ら２人が死亡した辺野古沖ボート転覆事故を巡る文科省の見解を評価した。

同事故では、同志社国際高２年の武石知華さんら２人が死亡。２２日に松本洋平文部科学相が文科省の見解を示し、同校の辺野古への移設工事に関する学習が、政治的活動を禁じる教育基本法に反するとして、同校と、運営する学校法人に是正を求めた。

榛葉氏はこの対応に「当然だと思いますね」とし、「知華さんのお父さまやご家族が勇気を持ってご発言され、その言動に政府や文科省政府が動かされた。心ある対応で、役所の皆さんに深く敬意を示したい」と評価。「同志社国際高校の報告書を拝見した。事前事後のプログラムの詳細を把握していなかった、ボートに関わる事前下見もなかったなど、ずさん極まりない」と憤りを見せながら「二度と悲惨な事故を起こさないためにも、国会で集中審議して議論を重ねるべき」と改善を誓った。

さらに「さまざまな活動はあると思いますが、知華さんを政治利用してはいけない。『知華さんにも辺野古に思いがあったはずだ』とか、信じられない言動をされていた関係者がいました」とクギを刺す場面もあった。「沖縄の政治は、これからはポジショントークをするべきではないですね」と強調。ポジショントークとは、自分にとって有利になることばかり恣意的に選んで話し、自分に都合が悪いことは話さず黙っているような語り方のこと。

「きれいごとを言えば、どの世界でも基地はゼロの方がいい。でも、普天間の危険性を除去して、抑止力を維持する難しい方程式を解くように努力している。反対反対、平和平和と叫んでいるだけで平和が来るんだったら結構ですが、そうではない」と主張した。