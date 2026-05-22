◆女子プロゴルフツアー ブリヂストンレディス 第２日（２２日、千葉・袖ケ浦ＣＣ袖ケ浦Ｃ＝６７３２ヤード、パー７２）

第２ラウンド（Ｒ）は降雨によるコースコンディション不良のため、午後０時４５分に競技中止が決定した。競技スタート後の中止は、昨年の日米共催・ＴＯＴＯジャパンクラシック最終Ｒ以来。この日のスコアは無効となり、５４ホールの短縮競技となった。２３日に第２Ｒ、２４日に最終Ｒを行う。

今大会の小沢瑞穂・競技委員長が報道陣の取材に応じ、競技中止に至った経緯を説明した。

この日は雷雲接近のため、当初予定していた午前７時の第１組スタートを遅らせた。「天気予報によると、８時すぎに雷も抜け、雨も小康状態になる」とし、合計２時間半遅れの同９時３０分に競技を開始した。

だが、その後に強い雨雲が接近する予報が入り、コースはバンカー内に水たまりが発生。「コース内は一瞬でアンプレアブル（プレー不可能）な状態になったため、中断となった。今回は予測不能な天気だった」と午前１１時１８分に競技中断した。

午後０時４５分に競技中止が決定。この日プレーした午前組の選手のスコアは無効となった。「今日は大雨と大風の状況で、明日の曇りベースの穏やかであり、ラウンドを取り消さなければ非常にアンフェアになると委員会で判断し、キャンセルとした」と理由を説明した。