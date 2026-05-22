ヒロシ、“物々交換”で新たな“愛車”ゲット「軽トラあげたら…」 SNS反響「意外と高いんですよね」「ハーレーに続いてまたカッコイイ…」
お笑い芸人のヒロシ（54）が、22日までに自身のインスタグラムを更新。“物々交換”で手に入れた新たな“愛車”を公開した。
【写真】「軽トラあげたら…」ヒロシ、“物々交換”でもらった愛車の全貌
ヒロシは「椿さんのお友達、オザワさんに軽トラあげたらジャイロキャノピーくれた」と報告し、使いこまれた3輪スクーターの写真を公開。「これ、自分で塗装しようと考えてとるよ」とカスタムを予告した。
この投稿に「色々運べて更に便利そうですね」「何色に、染めるのかな、ヒロシさん色に、染めてね」「ハーレーに続いてまたカッコイイバイク 益々世の殿方の憧れになりますね」「ヒロシさんいいなぁ。ジャイロキャノピーってマニアがいるから、意外と高いんですよね」などのコメントが寄せられている。
【写真】「軽トラあげたら…」ヒロシ、“物々交換”でもらった愛車の全貌
ヒロシは「椿さんのお友達、オザワさんに軽トラあげたらジャイロキャノピーくれた」と報告し、使いこまれた3輪スクーターの写真を公開。「これ、自分で塗装しようと考えてとるよ」とカスタムを予告した。
この投稿に「色々運べて更に便利そうですね」「何色に、染めるのかな、ヒロシさん色に、染めてね」「ハーレーに続いてまたカッコイイバイク 益々世の殿方の憧れになりますね」「ヒロシさんいいなぁ。ジャイロキャノピーってマニアがいるから、意外と高いんですよね」などのコメントが寄せられている。