男子プロバスケットボールのＢリーグは２３日からチャンピオンシップ（ＣＳ）決勝が神奈川・横浜アリーナで行われる。開幕を前日に控えた２２日、会場で島田慎二チェアマンが会見した。西地区優勝の長崎と同３位の琉球の対戦を前に「１０年目のフィナーレ。最後の中央開催でのファイナルとなる。今シーズンの最強の２チームが決することになった。私も楽しみ」とリーグ１０年目の最後の勝負を心待ちとした。

長崎は創設５年目で初のＣＳ出場。Ｂ３出身クラブのＣＳ進出、地区優勝は初の快挙。勢いのまま無傷で決勝まで駆け上がった。島田チェアマンは「規格外なスピード感で、一気に色んなものにトライしている」と伸び盛りなチームを評価。「Ｂリーグができてからの新規参入クラブの雄」と話し、急成をとげたクラブをたたえた。

対する琉球は２１―２２シーズンから５年連続の決勝進出を果たした。今年は２３年以来、２度目のチャンピオンを目指す。島田氏は「５年連続（ＣＳ決勝）は本当にすごいこと。ＣＳに出場することすら、群雄割拠の中で素晴らしい状況にも関わらず。５年連続出場してきたのは、未来破られないんじゃないかなというくらいの快挙」と安定した強さを誇るチームに勝算を送った。

Ｂリーグの前身に当たる「日本プロバスケットボールリーグ」に０７年から参入した琉球と、２１年に新規参入から成り上がった長崎の一戦。「ｂｊリーグから苦労を重ねながらトップクラブになったところ（琉球）と、新興チームである長崎というよりは、地方のクラブ同士で対戦する図式がＢリーグらしい。地方クラブが日本一を争うリーグ戦はほかの競技にはない。そこはシンボリック。あとは多様性のクラブがうごめいてる中で、この２クラブが出てきたのは意義深い」と感慨深く話した。ともにＣＳ準々決勝、準決勝をともに無敗と勢いに乗って迎える大一番。無敗同士で決勝を戦うのは２１年以来、２度目となる。２勝先勝方式で争われ、長崎が勝てば初優勝、琉球が勝利すれば４年ぶり２度目の日本一となる。