NHK「おかあさんといっしょ」第19代目うたのおねえさんを務めた歌手はいだしょうこ（46）が22日、フジテレビ系「ぽかぽか」にゲスト出演。うたのおねえさんのオーディションを受ける前のエピソードを語った。

はいだは「私は宝塚の後にうたのおねえさんをしたんですけど、よく『宝塚辞めたのはうたのおねえさんが決まってたから』って言われることあるんですけど、全然決まってなくて」と説明。たどってきた道を時系列で語った。

はいだは「宝塚卒業したあと、ちょっとゆっくりしようと思って運転免許（教習所に）通ったり、ゆっくりしてたんですよ」と語った。

ハライチ澤部佑は「それまでできなかったこと」と納得した。

はいだは「でも免許取れなかったんですけど」と告白し、スタジオを驚かせた。

岩井勇気は「賢明な判断」とイジり、澤部も「そこは国がしっかりしてる」と笑った。

はいだは「壁にぶつかっちゃって。教習所の壁にぶつかっちゃって。それで教官の先生が窓開けて『こんな運転じゃ酔っちゃうよ』って言って」と教習所でのエピソードを語った。

岩井ははいだの教官のモノマネに「4コメ目の言い方」と笑った。

澤部は「それで自分には合わないなって」と理解し、はいだは「合わないなって思って（教習所を）やめてゆっくりしているときに、私子どものころ童謡歌手をしていて、そのときの関係者の方から『おかあさんといっしょのオーディションあるけど、受けてみない？』って運転免許落ちたあとに声かけていただいて、小さい頃からの夢だったし、受けてみようかな。ちょうど年齢的にも大丈夫そうだし、受けました」と告白した。

澤部は「タイミングですね」と驚き、「運転免許受かってたら行ってない可能性ある？」と聞くと、はいだは「そうですね。もしかしたらレーサーになってたかも」と衝撃発言でスタジオを笑わせた。