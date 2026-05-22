ベルアメールの紫陽花スイーツが幻想的♡初夏を彩る涼やかグラスデザート

ショコラ専門店「ベルアメール」から、梅雨から夏へ移り変わる季節にぴったりの華やかなグラスデザートが登場♡紫陽花をイメージした幻想的な「紫陽花フロマージュ」をはじめ、カフェドリンク風の「ジュレ カフェ」や、レトロ可愛い「ジュレ クリームソーダ」など、見た目にも涼やかな限定スイーツがラインナップ。この季節だけの特別な味わいに注目です。

紫陽花を表現した幻想的デザート

「紫陽花フロマージュ」は、梅雨空に咲く紫陽花をモチーフにした美しいフロマージュデザート。

なめらかなムースフロマージュの中には、爽やかなレモンジュレやレモンクリーム、ふんわりスポンジ生地を閉じ込め、クランブルの食感をアクセントに加えています。

トップには青や紫にきらめくゼリーを重ね、まるで本物の紫陽花の花びらのような繊細な仕上がりに。

さらに、水玉模様のカタツムリや葉っぱ型のチョコレートを飾り、雨上がりの庭を思わせる可愛らしい世界観を表現しています。

価格は670円（税込）。販売期間は2026年5月27日（水）～6月末予定です。みずみずしく爽やかな味わいで、初夏のティータイムを華やかに彩ってくれそう♪

ヴィタメールの夏限定ケーキが登場♡桃と柑橘が彩る爽やかスイーツ特集

カフェ＆クリームソーダを再現♡

「ジュレ カフェ」は、コーヒーとショコラの奥深い味わいが楽しめる大人向けグラスデザート。

クラッシュしたコーヒーゼリーとカフェオレゼリーに、ビターチョコクリームとバニラ風味のパンナコッタを重ね、トップには泡をイメージしたミルクゼリーをトッピングしています。

さらに、ホワイトチョコの生クリームとココアパウダーを重ねることで、まるで本物のカフェドリンクのような仕上がりに。価格は638円（税込）、販売期間は5月11日～8月末予定です。

一方、「ジュレ クリームソーダ」は、どこか懐かしさを感じるレトロポップな一品。

シュワっと爽快感のあるメロンソーダジュレと、やさしい甘さのメロン風味パンナコッタをベースに、ナタデココの食感をプラス。

トップにはホワイトチョコの生クリーム、チェリー、チョコパーツ、銀箔シュガーを飾り、華やかなクリームソーダを表現しています。価格は692円（税込）。販売期間は7月上旬～8月末予定です。

※要冷蔵

※取り扱いケーキの種類は異なる場合がございます。

※公式オンラインショップ・岩田屋福岡本店・松山三越店では、生菓子のお取り扱いはございません。

この夏だけの特別な味わいを

ベルアメールならではのショコラの繊細な味わいと、季節感あふれる美しいビジュアルが楽しめる今回のグラスデザートコレクション。

梅雨の紫陽花を表現した幻想的なスイーツから、夏気分を盛り上げるクリームソーダ風デザートまで、心ときめくラインナップが揃います♡

見た目も味わいも爽やかな限定スイーツで、初夏から夏のティータイムを特別なひとときにしてみてはいかがでしょうか♪