資産7億円の桐谷さん、株取引で誤発注 銘柄発表でスクショ公開「高く買い戻す羽目に」
株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（76）が22日、自身のXを更新し、スクリーンショットを投稿しながら、株取引において誤発注したことを嘆いた。
【画像】気になる！桐谷さんが誤発注した株の銘柄
定期的に保有株や優待について紹介している桐谷さんだが、今回は「今日は山形市で講演。今新幹線の中で弁当を頂いたとこ。18日の駅弁は、私にとって初の1500円越え(2050円)。今日のは1280円 お茶は、バイタルケーエスケーの優待品。保冷袋は、キャンドゥの優待品」と豪華な駅弁を報告。
続けて「最近、ネットの注文で誤発注が多い 間違えて住化を売ったら上がって、5円弱高く買い戻す羽目に」と嘆き。投稿された画像を見ると、住友化学（4005）の株取引を見ることができ、575円で500株購入・買い戻している。
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は現在7億円とされる。
【画像】気になる！桐谷さんが誤発注した株の銘柄
定期的に保有株や優待について紹介している桐谷さんだが、今回は「今日は山形市で講演。今新幹線の中で弁当を頂いたとこ。18日の駅弁は、私にとって初の1500円越え(2050円)。今日のは1280円 お茶は、バイタルケーエスケーの優待品。保冷袋は、キャンドゥの優待品」と豪華な駅弁を報告。
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は現在7億円とされる。