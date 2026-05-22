7月開幕「ピングー展」、ミニチュア作家・田中達也とのコラボ作品が登場！チケットは5月23日発売、全5種のクリアしおり特典も
東京・有楽町に2026年7月10日(金)にオープンするYURAKUCHO MUSEUM(東京国際フォーラム B1階)で、同日から9月6日(日)まで開催される「可愛いだけじゃない!?ピングー展」。その展示の見どころと、ミニチュア写真家・見立て作家の田中達也さんとのコラボレーションが発表された。チケットは2026年5月23日(土)12時よりイープラスで販売開始。開幕前に購入した人には、「ピングー」のオリジナルクリアしおり(全5種)が付いてくる特典もある。
【画像】田中達也さんによるピングー作品「ピン具ー(グー)おにぎり」
■「ピングーの家」フォトスポットや、表情・動き・ピングー語にフォーカスした展示も
本展は“遊園地”をテーマに、これまで知らなかったピングーの魅力を見て、触れて、楽しむ体験型の展覧会。実際のアニメーション制作で使用された貴重なクレイモデルや、初期スタジオの記録、絵コンテといった制作資料を通じて、作品の原点に触れることができる。また、アニメでおなじみの「ピングーの家」をイメージしたフォトスポットも登場し、あの世界の中に自分が入り込める仕掛けになっている。
そのほか、喜怒哀楽が豊かな「表情」やユニークな「動き」、言葉がなくても気持ちが伝わる「ピングー語」にフォーカスしたコンテンツも充実。クレイアニメーションならではの自由さを体験して、ピングーの“可愛いだけじゃない!?”多彩な魅力を感じてみよう。
■ミニチュア作家・田中達也さんとのコラボが決定！代表作3点と新作も
新たに発表されたのが、ミニチュア写真家・見立て作家の田中達也さんとのコラボレーション。田中さんは2011年から、日常にあるものを別のものに“見立てる”ミニチュアアート「MINIATURE CALENDAR」をスタートし、以後毎日新作を発表し続けている。Instagramのフォロワーは400万人を超え(※2026年5月時点)、2017年のNHK連続テレビ小説「ひよっこ」のタイトルバック制作や、2020年ドバイ国際博覧会・日本館の展示クリエーターとしても知られる。
本展では、田中さんがこれまでSNSで発表してきたピングー作品「ピン具ー(グー)おにぎり」「切っても切れない関係」「殻を破ったピングー」の3点を初展示。さらに本展のための新作も現在制作中とのこと。
海苔とご飯で“組み立て”られたおにぎりピングー、卵の殻を割って生まれたかのようなピングーなど、どれも日常のものが別のものに変身する田中作品ならではのアイデアと、ピングーのとぼけた愛らしさが同居している。新作がどんな“見立て”になるかは、開幕までのお楽しみだ。
■チケットは5月23日に販売開始、開幕前購入でクリアしおりが付いてくる！
チケットの一般販売は、2026年5月23日(土)12時よりイープラスにてスタート。料金は一般・大学生2200円、中高生1650円、小学生550円で、未就学児は保護者同伴で無料となる。会期中は無休で、開館時間は10時から18時(最終入場17時30分)。土日祝のほか、初日の2026年7月10日(金)、お盆期間の8月10日(月)から14日(金)は10時から20時(最終入場19時30分)と、2時間延長される。
なお、夏休みのスタートとお盆期間、最終週末にあたる2026年7月10日(金)〜12日(日)、8月8日(土)〜16日(日)、9月5日(土)、9月6日(日)は日時指定制となる。お目当ての日があるなら、販売開始日に動いておきたい。
開幕前購入特典として、2026年5月23日(土)から7月9日(木)までにチケットを購入した人には、「可愛いだけじゃない!?ピングー展」オリジナルクリアしおり(全5種)が、チケット1枚につき1枚ランダムで付いてくる。ラインナップは、伸びたり、縮んだり、電話していたりと、表情も形もまったく違う5種類。どれが当たるかは届くまでのお楽しみ。
なお、グッズ情報については2026年6月末ごろに公式サイトおよび公式SNSで発表予定。「可愛いだけじゃない!?」をテーマにしたアイテムが多数登場するとのことなので、続報をチェックしておこう。
「可愛いだけじゃない!?ピングー展」開催概要
会期：2026年7月10日(金)〜9月6日(日)※会期中無休
会場：YURAKUCHO MUSEUM(東京都千代田区丸の内3丁目5番1号 東京国際フォーラム B1階)
開館時間：10時〜18時(最終入場17時30分) ※土日祝、7月10日(金)、8月10日(月)〜14日(金)は10時〜20時(最終入場19時30分)
チケット料金：一般・大学生2200円、中高生1650円、小学生550円、未就学児は保護者同伴で無料
チケット販売：2026年5月23日(土)12時よりイープラスにて
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 JOKER.
■「ピングーの家」フォトスポットや、表情・動き・ピングー語にフォーカスした展示も
本展は“遊園地”をテーマに、これまで知らなかったピングーの魅力を見て、触れて、楽しむ体験型の展覧会。実際のアニメーション制作で使用された貴重なクレイモデルや、初期スタジオの記録、絵コンテといった制作資料を通じて、作品の原点に触れることができる。また、アニメでおなじみの「ピングーの家」をイメージしたフォトスポットも登場し、あの世界の中に自分が入り込める仕掛けになっている。
そのほか、喜怒哀楽が豊かな「表情」やユニークな「動き」、言葉がなくても気持ちが伝わる「ピングー語」にフォーカスしたコンテンツも充実。クレイアニメーションならではの自由さを体験して、ピングーの“可愛いだけじゃない!?”多彩な魅力を感じてみよう。
■ミニチュア作家・田中達也さんとのコラボが決定！代表作3点と新作も
新たに発表されたのが、ミニチュア写真家・見立て作家の田中達也さんとのコラボレーション。田中さんは2011年から、日常にあるものを別のものに“見立てる”ミニチュアアート「MINIATURE CALENDAR」をスタートし、以後毎日新作を発表し続けている。Instagramのフォロワーは400万人を超え(※2026年5月時点)、2017年のNHK連続テレビ小説「ひよっこ」のタイトルバック制作や、2020年ドバイ国際博覧会・日本館の展示クリエーターとしても知られる。
本展では、田中さんがこれまでSNSで発表してきたピングー作品「ピン具ー(グー)おにぎり」「切っても切れない関係」「殻を破ったピングー」の3点を初展示。さらに本展のための新作も現在制作中とのこと。
海苔とご飯で“組み立て”られたおにぎりピングー、卵の殻を割って生まれたかのようなピングーなど、どれも日常のものが別のものに変身する田中作品ならではのアイデアと、ピングーのとぼけた愛らしさが同居している。新作がどんな“見立て”になるかは、開幕までのお楽しみだ。
■チケットは5月23日に販売開始、開幕前購入でクリアしおりが付いてくる！
チケットの一般販売は、2026年5月23日(土)12時よりイープラスにてスタート。料金は一般・大学生2200円、中高生1650円、小学生550円で、未就学児は保護者同伴で無料となる。会期中は無休で、開館時間は10時から18時(最終入場17時30分)。土日祝のほか、初日の2026年7月10日(金)、お盆期間の8月10日(月)から14日(金)は10時から20時(最終入場19時30分)と、2時間延長される。
なお、夏休みのスタートとお盆期間、最終週末にあたる2026年7月10日(金)〜12日(日)、8月8日(土)〜16日(日)、9月5日(土)、9月6日(日)は日時指定制となる。お目当ての日があるなら、販売開始日に動いておきたい。
開幕前購入特典として、2026年5月23日(土)から7月9日(木)までにチケットを購入した人には、「可愛いだけじゃない!?ピングー展」オリジナルクリアしおり(全5種)が、チケット1枚につき1枚ランダムで付いてくる。ラインナップは、伸びたり、縮んだり、電話していたりと、表情も形もまったく違う5種類。どれが当たるかは届くまでのお楽しみ。
なお、グッズ情報については2026年6月末ごろに公式サイトおよび公式SNSで発表予定。「可愛いだけじゃない!?」をテーマにしたアイテムが多数登場するとのことなので、続報をチェックしておこう。
「可愛いだけじゃない!?ピングー展」開催概要
会期：2026年7月10日(金)〜9月6日(日)※会期中無休
会場：YURAKUCHO MUSEUM(東京都千代田区丸の内3丁目5番1号 東京国際フォーラム B1階)
開館時間：10時〜18時(最終入場17時30分) ※土日祝、7月10日(金)、8月10日(月)〜14日(金)は10時〜20時(最終入場19時30分)
チケット料金：一般・大学生2200円、中高生1650円、小学生550円、未就学児は保護者同伴で無料
チケット販売：2026年5月23日(土)12時よりイープラスにて
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
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