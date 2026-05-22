「マジで最高」「細部まで作り込みがすごい」人口わずか15万人強、Ｗ杯史上“最少国”の新１stユニに反響！「パーフェクトだ」
キュラソーサッカー連盟（FFK）は現地５月21日、北中米ワールドカップで着用する新１stユニホームを発表した。
北中米カリブ海予選のグループＢを首位で通過したキュラソーは、悲願のＷ杯初出場を果たす。人口わずか15万人強で、大会史上“最少国”として大舞台に臨む。
この新ユニは、チームの愛称『ブルーウェーブ』を体現するように、鮮やかな青を基調とし、袖部分には波模様が施されている。さらに襟元から肩にかけては、黄色のスリーストライプスが走る。
FFKは公式インスタグラムで「色は島を表現し、波のデザインは私たちの物語を世界に伝える。ユニホーム全体がキュラソーの強い意志とたくましさを象徴している」と綴り、新ユニを公開。コメント欄には以下のような声があがった。
「超イケてる」
「パーフェクトだ」
「今年No.１」
「アディダス、マジで最高」
「美しい」
「完璧な仕上がり」
「圧巻だ。細部まで作り込みがすごい」
「キュラソーに相応しい」
北中米Ｗ杯のグループステージではドイツ、エクアドル、コートジボワールと同組になったキュラソー。世界の舞台で爪痕を残せるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】キュラソーの新ユニも！ 世界各国の北中米W杯“本大会用ユニホーム”を一挙公開！
北中米カリブ海予選のグループＢを首位で通過したキュラソーは、悲願のＷ杯初出場を果たす。人口わずか15万人強で、大会史上“最少国”として大舞台に臨む。
この新ユニは、チームの愛称『ブルーウェーブ』を体現するように、鮮やかな青を基調とし、袖部分には波模様が施されている。さらに襟元から肩にかけては、黄色のスリーストライプスが走る。
「超イケてる」
「パーフェクトだ」
「今年No.１」
「アディダス、マジで最高」
「美しい」
「完璧な仕上がり」
「圧巻だ。細部まで作り込みがすごい」
「キュラソーに相応しい」
北中米Ｗ杯のグループステージではドイツ、エクアドル、コートジボワールと同組になったキュラソー。世界の舞台で爪痕を残せるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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