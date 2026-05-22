影山優佳“塔子”、ベッドでの妄想シーンに反響「アーッ…！」「問題シーンすぎる」「そりゃ怖いよね…」『るなしい』第8話【ネタバレあり】
テレビ東京の連続ドラマ『るなしい』（毎週木曜 深0：30）の第8話が21日、放送され、影山優佳が演じる塔子のベッドでの妄想シーンに反響が寄せられている。（以下、ネタバレを含みます）
【動画】「そりゃ怖いよね…」ベッドでの妄想シーンが描かれた影山優佳＆正名僕蔵
原作は、2022年上半期「週刊文春エンタ マンガ賞！」で最高賞に選ばれた意志強ナツ子氏による同名漫画。恋愛を禁じられた“神の子”が愛する人を“信者ビジネス”に陥れていく宗教純愛サスペンスとなっている。
「火神の子」として生きる主人公の女子高生・郷田るなを原菜乃華が演じ、るなを狂わせる初恋の相手・成瀬健章（ケンショー）役は窪塚愛流が務める。原作の大ファンとして知られる麒麟・川島明の出演も発表されている。
第8話では、投資の提案に対し、るなから見返りとして「子種」になり結婚することを要求されたケンショーが予想外の条件に戸惑い、苛立ちを募らせる。
塔子（影山優佳）は、るなとの会話の中で、自身がるなの代わりに子どもを産むことを想像し、その「子種」が信者の茂木毅（正名僕蔵）だと勝手に妄想するシーンが描かれた。そのシーンでは、塔子がベッドで肌着姿で横たわっていると、茂木が奇妙なダンスとともに登場していた。
このシーンにはSNS上で「なんちゅー妄想www」「アーッ…！」「問題シーンすぎる」「そりゃ怖いよね…」などの反響が寄せられている。
【動画】「そりゃ怖いよね…」ベッドでの妄想シーンが描かれた影山優佳＆正名僕蔵
原作は、2022年上半期「週刊文春エンタ マンガ賞！」で最高賞に選ばれた意志強ナツ子氏による同名漫画。恋愛を禁じられた“神の子”が愛する人を“信者ビジネス”に陥れていく宗教純愛サスペンスとなっている。
第8話では、投資の提案に対し、るなから見返りとして「子種」になり結婚することを要求されたケンショーが予想外の条件に戸惑い、苛立ちを募らせる。
塔子（影山優佳）は、るなとの会話の中で、自身がるなの代わりに子どもを産むことを想像し、その「子種」が信者の茂木毅（正名僕蔵）だと勝手に妄想するシーンが描かれた。そのシーンでは、塔子がベッドで肌着姿で横たわっていると、茂木が奇妙なダンスとともに登場していた。
このシーンにはSNS上で「なんちゅー妄想www」「アーッ…！」「問題シーンすぎる」「そりゃ怖いよね…」などの反響が寄せられている。