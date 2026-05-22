◇レスリング明治杯全日本選抜選手権第2日（2026年5月22日 東京・駒沢体育館）

女子フリースタイル76キロ級で、24年パリ五輪王者の鏡優翔（サントリー）が準々決勝、準決勝の2試合に勝ち、23日の決勝進出を決めた。

今大会は9月19日開幕の愛知・名古屋アジア大会、10月の世界選手権（バーレーン・マナマ）の最終選考会を兼ねており、昨年12月の全日本選手権で2位にとどまった鏡が出場権を得るには、今大会の優勝と、その後のプレーオフでの勝利が必須。「前回悔しい思いをして、今回は何が何でも絶対に勝つ」と話した。

昨年12月の敗戦後はケガ防止の観点から睡眠改善に取り組み、以前は5〜6時間だったものを7〜8時間は取るようにしたという。睡眠の質を測定できるリングを着用して寝ているというが、前夜は減量もあり「眠れなかったので（スコアは）30何点くらい。やばいと思った」と笑った。

決勝では全日本決勝で敗れた松雪泰葉（ジェイテクト）と対戦する。勝てばその後のプレーオフでも対戦することになるが、「眠っていた闘争心を奮い立たせて、この5、6カ月やってきた。私がチケットを獲り、金メダルが獲れるように頑張る」と言葉に力を込めた。