沖縄県名護市辺野古沖で発生した船舶「不屈」などの転覆事故について、内閣府沖縄総合事務局は２２日、同船の船長だった金井創氏（７１歳 事故により死去）を海上運送法違反の疑いで中城海上保安部に告発すると発表した。国が義務付ける事業登録を受けずに旅客運送を行っていた事実が確認された。

同局が同志社国際高等学校へ行った事実確認などによると、金井氏は必要な海上運送法の事業登録を受けていないにもかかわらず、以下の行為を行っていたことが判明した。〈１〉２０２３年以降、同校からの依頼文を受理していた〈２〉２０２５年を除く３年間で、計６回にわたり同校の生徒や教員を運送した〈３〉運送を行ったいずれの年も、学校側から謝礼を受け取っていた―の３点が確認された。これらの事実から、同局は金井氏の行為が事業登録を要する違法な運送行為に該当すると判断し、２２日午後２時に中城海上保安部（沖縄市）へ告発書を提出した。

また、今回の事態を受け、同局は再発防止に向けた措置も講じる。旅行業者に対し、船舶を手配する際には、運航事業者が海上運送法に基づく適切な許認可を取得しているか必ず確認するよう徹底を求めていく方針だ。