【ユーロ圏】
フランス企業景況感（5月）15:45
予想　94.0 　前回　94.0

ドイツIfo景況感指数（5月）17:00
予想　84.2　前回　84.4

【トルコ】
貿易収支（4月）16:00
予想　-85.0億ドル　前回　-112.0億ドル

設備稼働率（5月）16:00
予想　N/A　前回　73.8%

【メキシコ】
実質ＧＤＰ（確報値）（2026年 第1四半期）21:00
予想　-0.8%　前回　-0.8%（前期比)
予想　0.1%　前回　0.1%（前年比)

【カナダ】
小売売上高（3月）21:30
予想　0.6%　前回　0.7%（前月比)　
予想　0.9%　前回　0.5%（コア・前月比)

鉱工業製品価格（4月）21:30　
予想　1.3%　前回　2.4%（鉱工業製品価格・前月比)
予想　2.6%　前回　12.0%（原材料価格指数・前月比)

【米国】
ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（5月）23:00
予想　48.2　前回　48.2

※予定は変更されることがあります。