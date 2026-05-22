これからの予定【経済指標】
【ユーロ圏】
フランス企業景況感（5月）15:45
予想 94.0 前回 94.0
ドイツIfo景況感指数（5月）17:00
予想 84.2 前回 84.4
【トルコ】
貿易収支（4月）16:00
予想 -85.0億ドル 前回 -112.0億ドル
設備稼働率（5月）16:00
予想 N/A 前回 73.8%
【メキシコ】
実質ＧＤＰ（確報値）（2026年 第1四半期）21:00
予想 -0.8% 前回 -0.8%（前期比)
予想 0.1% 前回 0.1%（前年比)
【カナダ】
小売売上高（3月）21:30
予想 0.6% 前回 0.7%（前月比)
予想 0.9% 前回 0.5%（コア・前月比)
鉱工業製品価格（4月）21:30
予想 1.3% 前回 2.4%（鉱工業製品価格・前月比)
予想 2.6% 前回 12.0%（原材料価格指数・前月比)
【米国】
ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（5月）23:00
予想 48.2 前回 48.2
※予定は変更されることがあります。
フランス企業景況感（5月）15:45
予想 94.0 前回 94.0
ドイツIfo景況感指数（5月）17:00
予想 84.2 前回 84.4
【トルコ】
貿易収支（4月）16:00
予想 -85.0億ドル 前回 -112.0億ドル
設備稼働率（5月）16:00
予想 N/A 前回 73.8%
【メキシコ】
実質ＧＤＰ（確報値）（2026年 第1四半期）21:00
予想 -0.8% 前回 -0.8%（前期比)
予想 0.1% 前回 0.1%（前年比)
【カナダ】
小売売上高（3月）21:30
予想 0.6% 前回 0.7%（前月比)
予想 0.9% 前回 0.5%（コア・前月比)
鉱工業製品価格（4月）21:30
予想 1.3% 前回 2.4%（鉱工業製品価格・前月比)
予想 2.6% 前回 12.0%（原材料価格指数・前月比)
【米国】
ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（5月）23:00
予想 48.2 前回 48.2
※予定は変更されることがあります。