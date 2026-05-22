豪雇用統計が予想外の弱さ＝オセアニア為替概況
豪雇用統計が予想外の弱さ＝オセアニア為替概況
豪ドルは対ドルで0.71台推移が続いた。上下に目立った動意が見られず、朝からのレンジは0.7134－0.7156ドル。NZドルも対ドルで0.58台の狭いレンジのもみ合い。朝からのレンジは0.5869－0.5881ドル。
対円で豪ドルは113円台での推移。ドル円がやや重くなった昼過ぎに113.47円を付けたが、原油高を受けたドル高にドル円が159.10円台まで上昇したこともあり、午後に113.69円を付けている。NZドルは93円台推移。レンジは93.32－93.50円で対ドル同様に落ち着いた動き。
今週の主な予定
豪州
05/19 09:30 Westpac消費者信頼感指数 （5月） 結果 3.5% 前回 -12.5% （前月比）
05/21 10:30 雇用統計 （4月） 結果 -1.86万人 予想 1.52万人 前回 1.79万人 （雇用者数）
05/21 10:30 雇用統計 （4月） 結果 4.5% 予想 4.3% 前回 4.3% （失業率）
05/21 10:30 雇用統計 （4月） 結果 -1.07万人 前回 5.25万人 （正規雇用者数）
05/21 10:30 雇用統計 （4月） 結果 -0.79万人 前回 -3.46万人 （非常勤雇用雇用者数・前月比）
NZ
05/19 07:45 生産者物価指数 （2026年 第1四半期） 結果 0.8% 前回 0.1% （前期比）
05/21 07:45 貿易収支 （4月） 結果 19.2億NZドル 前回 6.98億NZドル
05/22 07:45 小売売上高 （2026年 第1四半期） 結果 0.9% 予想 0.6% 前回 0.9% （前期比）
豪ドルは対ドルで0.71台推移が続いた。上下に目立った動意が見られず、朝からのレンジは0.7134－0.7156ドル。NZドルも対ドルで0.58台の狭いレンジのもみ合い。朝からのレンジは0.5869－0.5881ドル。
対円で豪ドルは113円台での推移。ドル円がやや重くなった昼過ぎに113.47円を付けたが、原油高を受けたドル高にドル円が159.10円台まで上昇したこともあり、午後に113.69円を付けている。NZドルは93円台推移。レンジは93.32－93.50円で対ドル同様に落ち着いた動き。
今週の主な予定
豪州
05/19 09:30 Westpac消費者信頼感指数 （5月） 結果 3.5% 前回 -12.5% （前月比）
05/21 10:30 雇用統計 （4月） 結果 -1.86万人 予想 1.52万人 前回 1.79万人 （雇用者数）
05/21 10:30 雇用統計 （4月） 結果 4.5% 予想 4.3% 前回 4.3% （失業率）
05/21 10:30 雇用統計 （4月） 結果 -1.07万人 前回 5.25万人 （正規雇用者数）
05/21 10:30 雇用統計 （4月） 結果 -0.79万人 前回 -3.46万人 （非常勤雇用雇用者数・前月比）
NZ
05/19 07:45 生産者物価指数 （2026年 第1四半期） 結果 0.8% 前回 0.1% （前期比）
05/21 07:45 貿易収支 （4月） 結果 19.2億NZドル 前回 6.98億NZドル
05/22 07:45 小売売上高 （2026年 第1四半期） 結果 0.9% 予想 0.6% 前回 0.9% （前期比）