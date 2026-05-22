テクニカルポイント ユーロポンド、中期的には保ち合い相場も、目先は下値模索 テクニカルポイント ユーロポンド、中期的には保ち合い相場も、目先は下値模索

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テクニカルポイント ユーロポンド、中期的には保ち合い相場も、目先は下値模索



0.8758 エンベロープ1%上限（10日間）

0.8704 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

0.8702 200日移動平均

0.8700 一目均衡表・雲（上限）

0.8694 一目均衡表・雲（下限）

0.8685 一目均衡表・転換線

0.8681 100日移動平均

0.8675 一目均衡表・基準線

0.8672 10日移動平均

0.8659 21日移動平均

0.8652 現値

0.8614 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

0.8585 エンベロープ1%下限（10日間）



ユーロポンドは、５月半ば以降は下値を模索する動きになっている。10+21日線のデッドクロスには至らず、トレンド性は未完成だが、RSI（14日）は45.1と中立水準50を下回ってきている。5/1安値0.8620が当面の下値メドとなる。



一方、３カ月程度の中期的な期間では、0.8600から0.8750での保ち合い相場が続いている。中期的な水準でみれば、買い場探しの局面とみられる。ただし、レンジ下限である0.8600を明確に下抜けた場合は、中期的な保ち合い崩れとなるため、下落トレンドの加速に警戒が必要となる。

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