お笑いコンビ「おぎやはぎ」の矢作兼（54）が21日深夜、TBSラジオ「JUNK おぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1・00）に遅刻した。

オープニングで相方の小木博明（54）が「おぎです。おぎはやぎです。以上です」とあいさつ。「皆さん、心配しなくてもいいと思うんですけど…いません、矢作兼さん。兼さん、まだ来てないんですよ」と矢作の遅刻を明かした。

番組開始から18分過ぎに矢作が「あの、ちょっと早いけど、梅雨入り宣言します」とトーンの低い第一声とともに登場。その後の会話も元気がなく、小木から「全然やる気ない感じだね、ずっと。寝起きでしょ？」とツッコまれると、「寝起きだね」と素直に認めた矢作は「（起きたのは）12時41分だったのかな。時間見た時、凄かったよ、あれ〜って。あれ、なんだっけ今日？なんでこの時間に俺、起きたんだっけ？理解するまでに時間がかかった。もう一回寝ようかなと思った。意味分からないから」と振り返った。

さらに「（スマホを）見たらLINEが入っていて。（スタッフから）“TBSにお着きですか”と。あ、そうだったんだ、ラジオだったんだ、と思って」。スタッフからの「小木さんはもう来てますので、ゆっくり来てください」という連絡に「オッケー」とひと言だけ返したことを明かし、スタジオの笑いをさそった。