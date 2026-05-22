サッカー日本代表の森保一監督（57）が22日まで更新されたDAZNのYouTubeチャンネルにゲスト出演。3人の息子たちにサッカーを指導したことはないと明かした。

YouTubeチャンネルではDAZNで配信された「11Questions-森保監督にいまこそ聞きたい11の質問-」のショート動画に編集されたものが投稿された。

この日は進行を務めた桐谷美玲から「5歳の息子が去年からサッカーを始めまして…でも5歳のサッカーなので、だんごサッカーでパスとかも回ってこないんですね。だんごの中で上手くなるみたいなことはあるんですか？」と上達する秘訣を聞いた。

森保監督は「究極を言えば保護者は何もやらないですね」と言い切った。そして森保監督は3人の息子の父でもある。3人ともサッカー経験者だが、息子にサッカー指導をしたことはないと明かした。

その理由については「子どもとコーチの関係もありますし、自分もプロ選手なので、何かあった時に“父とコーチのどっちが正しいんだろう…”と可能性もあるので、子どもが迷わないように息子に教えたことは全然ないです」と説明した。