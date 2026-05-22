富山空港の愛称「富山きときと空港」が変更される見通しとなった。

県が積極的に売り込んでいる「寿司（すし）」や、外国人観光客に人気が高い近隣の「高山」（岐阜県高山市）を愛称に入れる案も出ている。国内外の認知度を高め、運休している国際定期便の再開や利用者増につなげたい考えだ。（松田拓也）

２１日に富山市内で開かれた、県や経済団体、企業などでつくる「富山空港国際路線利用促進協議会」の総会で、「富山エアポート」の岡田信一郎社長の発案により、名称変更が決まった。

同社は４月から、県が所有権を保有し、運営権を民間が持つ「コンセッション方式」で民営化された富山空港の運営を担っている。愛称にふさわしい一例として、岡田社長は、高山と寿司を挙げ、「（国際線の）定期便全路線が止まっている中、何とか反転攻勢を仕掛けないといけない。世界の何十億人の方々に、この魅力ある富山を認知いただくことが大事だ」と呼びかけた。

総会での県の報告によると、２０２５年度に富山空港を利用した人数は前年度比４・１％減の３７万９３０６人。国内定期便の利用者数は同４・５％増の３４万６９２人だったが、国際便は定期便が同４０・１％減の２万８１６３人、チャーター便が同６６・０％減の６３５２人と苦戦が続く。

富山弁で「新鮮」や「活き活き（いい）とした」を意味する現在の愛称は１２年に公募で決まったもの。総会後、報道陣の取材に応じた新田知事は「現在の愛称も１０年以上親しまれてきたが、インバウンド（訪日外国人）需要を考慮すると、そろそろ考えるべき時期。できるだけ早く決めたい」と表明。決め方については、公募以外の選択肢もあるとし、「限られた文字数で、いかにアピールできるかがポイントだ」と話した。

小松空港に国際線集中

富山空港の利用者増の鍵は、インバウンドの取り込みだ。しかし北陸では、小松空港（石川県）に国際線が集中し、現在、国際定期便のない富山空港は大きく水をあけられている。

「雪の大谷が楽しみ。もっと富山便を増やしてくれたら何度も来られるのに」

チャーターのソウル便で富山空港に降り立った韓国人男性（５６）はそう話した。

４月１６日、富山空港に今年初の韓国との往復チャーター便が到着した。満席に近い約１９０人の乗客が利用し、県職員や在日韓国人団体の会員ら約２０人が横断幕を掲げて歓迎した。韓国からのチャーター便はこの日から６月６日までの２か月弱で６４往復の予定。直近の昨秋は約１か月間で１６往復だった。

出迎えた県の担当者も「今年は出だしは好調。このまま定期便の再開につなげられれば」と話す。

「このままでは需要がなくなる」

富山空港の国際便を巡っては、ソウル便が１９９３年に始まり、大連（９８年）、上海（２００５年）、台北便（１２年）が次々に就航。しかし、コロナ禍が直撃し、上海、大連便は２０年に運休。一時再開もしたが、現在は「機材繰り」や「市場の問題」を理由に運休が続く。日中関係の冷え込みが影響した可能性がある。

台北便は２０年から定期便が止まり、現在は臨時便が運航。ソウル便は日韓関係の悪化で１９年から運休しチャーター便のみだ。

富山空港の２５年度の利用者は３７万９３０６人でうち国際便が３万４５１５人。一方、小松空港はソウル、台北、香港便が定期運航し、２５年度の利用者は富山の４倍近い１４７万３７１１人で、うち国際便は７倍以上の２４万７０８１人だ。

富山市奥田新町の旅行代理店「ニュージャパントラベル」の松田隆社長は「陸路の交通が発達し、富山の発着がないなら羽田や中部国際空港に行くというインバウンドも多い。このままでは富山空港の需要がなくなる」とため息をつく。

ただ、松田社長は韓国文化や、台湾の食への根強い日本のファンの需要があるとし、韓国や台北の定期便再開を期待している。（深井陽香）